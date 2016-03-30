الحلم الروسي بين متناول 12 منتخباً آسيوياً

12 منتخباً متأهلا إلى الدور المونديالي الحاسم في قارة آسيا، خاض الفائزون فيه مباريات كثيرة حتى يستطيعون ملامسة حلم الوصول إلى كأس العالم الذي تستضيفه روسيا عام 2018.

المتأهلون في المجموعة الأولى للمرحلة النهائية، أولها السعودية التي استحوذت على الصدارة وبدون هزيمة وأملها التأهل لكأس العالم بعد غياب في النسختين السابقتين بعد أربع مشاركات متتالية. أما الإمارات فانتقلت ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثاني، المنتخب الأبيض لم يتأهل للمونديال إلا مرة وحيدة منذ ستة وعشرين عاماً.



استراليا تتأهل وحيدة من المجموعة الثانية بإحدى وعشرين نقطة وبخسارة واحدة أمام الأردن، أستراليا تأهلت أربع مرات إلى كأس العالم، مرتين منها بعد انضمامها للاتحاد الآسيوي.

في المجموعة الثالثة تأهلت قطر من خلالها بإحدى وعشرين نقطة، المساعي العنابية مستمرة للتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ. بينما رافقها منتخب الصين الذي رافقتها للتصفيات النهائية كأحد الفرق الأفضل في المركز الثاني وهي التي وصلت للمونديال مرة وحيدة عام 2002.



بينما في المجموعة الرابعة، منتخب إيران التي تأهلت بمفردها بعشرين نقطة وبدون هزيمة، تعادلت مرتين، ولقد شاركت إيران في كأس العالم أربع مرات آخرها في مونديال البرازيل.

المجموعة الخامسة خرجت منها اليابان بدون هزيمة وبشباك لم تهتز أي مرة، تأهل الساموراي متصدراً بإثنتين وعشرين نقطة، فيما لم يغب المنتخب عن المونديال منذ 1998. فيما رافقتها سوريا رغم الخسارة القاسية في الجولة الأخيرة أمام المتصدر بخماسية، كونها أحد أفضل الفرق في المركز الثاني بثماني عشرة نقطة وحلم الوصول الأول للمونديال لا زال يراود نسور قاسيون.

المجموعة السادسة تايلاند متصدرة بأربع عشرة نقطة لم تتأهل مسبقا لكأس العالم والعراق تأهل في قائمة أفضل الثواني وتجربة المشاركة المونديالية عام ستة وثمانين باقية في الأذهان.

كوريا الجنوبية المنتخب الوحيد الذي أعلن تأهله للتصفيات النهائية بالعلامة الكاملة وبدون أن يستقبل أي هدف، إحدى وعشرين نقطة وضعته في صدارة المجموعة السابعة، وهو الذي تبقى له مباراة واحدة أمام الكويت الموقوفة دوليا في انتظار قرار فيفا، كوريا تأهلت للمونديال تسع مرات منها ثمان مرات متتالية.



المجموعة الثامنة أعلنت عن متأهل واحد هو أوزبكستان بإحدى وعشرين نقطة أيضا ولكن بهزيمة وحيدة. الحلم المونديالي لم يتحقق بعد للجمهورية حديثة الإعلان.

