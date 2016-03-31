الأخضر والأبيض .. حزم وعزم

أجزم بأنه ليس أجمل خليجياً منذ العام الماضي من التنافس السعودي الإماراتي، ببصمة مباريات كرة القدم الأكثر صخباً وحساسية وشراسة، ومع تعدد المباريات على مستوى الأندية والمنتخبات، ولا سيما الحاسمة منها لم تحدث أي سلبيات، بل الإيجابيات تتعاظم يوماً عن آخر.

الرياضة عززت كل ما تم سياسياً بمنطلقات دينية وأخوية ومصالح سامية ونصرة الجار يداً بيد بشعار «الحزم والعزم»، وتعاضد القيادات العليا، حفظهم الله جميعاً، بمساندة جميع الأشقاء والعرب والمسلمين والحلفاء لبسط السلام في أرجاء المعمورة.

وجاء اللقاء الحاسم بين الأبيض والأخضر على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضارباً أروع الأمثلة الساطعة بالتعادل 1/1 وتأهلهما معاً إلى المرحلة الحاسمة نحو مونديال روسيا 2018، وكذلك نهائيات آسيا في الإمارات 2019.

النزال الصعب كان جميلاً في كل معطياته وبنهاية تصادق على عمق المحبة ومشاعر جماهيرية عطرت المدرجات والفضائيات. وزاد في روعة اللقاء تميز الحكم البحريني نواف شكر الله ومساعديه في قمة خليجية آسيوية بنكهة عالمية.

كان همنا الأكبر جميعاً منذ انطلقت التصفيات تأهل المنتخبين عن هذه المجموعة، وجاء الختام مسكاً بمبادرة الإماراتيين في تهنئتنا أولاً، ونحن بادلناهم الشعور بكل فرح بمجرد سماع الخبر اليقين أثناء المباراة.

النقاد في البلدين اتفقوا على حاجة المنتخبين لعمل احترافي قوي وفاعل يعبر بنا إلى روسيا 2018، أملين التوفيق للمنتخبات العربية.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية