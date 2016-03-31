رئيس العربي القطري: نجما اتحاد جدة فرصة سانحة

أفصح هتمي الهتمي، رئيس نادي العربي القطري، عن رغبته بالتعاقد مع الشابين السعوديين فهد المولد وعبدالفتاح عسيري اللذين تعثرت مفاوضاتهما مع إدارة اتحاد جدة بسبب مطالب مالية مع توارد أنباء تشير إلى اهتمام الغريم التقليدي الأهلي بجانب ناد إماراتي.

وطلب المولد وعبدالفتاح من رئيس الاتحاد إبراهيم البلوي 5 ملايين ريال سنوياً لكل لاعب على حدة، ولكن البلوي أخبر عصام العبدلي الذي يدير أعمال النجمين الدوليين بقدرته على دفع 4 ملايين ريال فقط حتى يضمن لهما مكاناً في تشكيلة المدرب الروماني فيتور بيتوركا، وهو ما رفضه وكيل اللاعبين، على حد قوله في تصريح سابق لـ"العربية.نت".

وأبدى الهتمي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" اهتماماً بالنجمين السعوديين اللذين دخلا الفترة الحرة مؤخراً بقوله: "لدينا أسماء مطروحة على طاولة التعاقدات، من بينها عبدالفتاح عسيري وفهد المولد، هما لاعبان ممتازان داخل الملعب وأتابعهما منذ أكثر من عام، وهذه فرصة لنا للتعاقد معهما بسبب دخولهما الفترة الحرة التي لا يتوجب علينا خلالها دفع مبالغ إضافية". وزاد: "حتى الآن لم نتخذ القرار النهائي بخصوص الثنائي، الموسم الرياضي لم ينته، ولدينا مسابقة كأس الأمير، بالتشاور مع المدرب سوف نتخذ القرار النهائي مطلع شهر يونيو المقبل".

وعلمت "العربية.نت" أن وكيل اللاعبين عصام العبدلي، أمهل الاتحاديين مهلة 3 أيام بعد انتهاء الديربي بين الاتحاد والأهلي السبت المقبل، وإلا سوف يبادر لفتح العروض التي بحوزته من أجل نقل الثنائي إلى مكان جديد، وفي الوقت ذاته ما زال العبدلي يجري اتصالات مكثفة بين قطر والإمارات حتى يحسم الصفقتين قبل نهاية الموسم الجاري كي ينال فهد وعبدالفتاح إجازتهما السنوية بشكل هادئ ويستعدا لموسمهما الجديد بالقميص الأصفر أو قميص آخر يحمل لونا مختلفا.

وحول قدرة الثنائي السعودي في مساعدة الفريق القطري على إحراز بطولة دوري نجوم قطر الغائب عن خزائن العربي منذ 20 عاماً، أجاب الرئيس الهتمي: "بالطبع سوف يشكلان الفارق إذا أحضرنا لاعبين مواطنين مميزين، ولكن لدينا شح في المواهب هنا في الدوحة، وبالتالي يجب أن ندعم العربي بلاعبين محليين ومحترفين على مستوى متميز، أما بالنسبة للسيولة المالية فلا توجد لدينا مشكلة إذا قررنا الأشخاص الذين نتعاقد معهم بالاتفاق مع المدرب".

وتعجز الأندية السعودية عن حسم مسألة التعاقد مع النجمين الاتحاديين بسبب شرط وضعته لجنة الاحتراف السعودية التي تلزم النادي الجديد بدفع كامل العرض الأول المقدم من النادي السابق لصالح اللاعب، وهو ما يجعل من الصعوبة إتمام صفقة محلية بين الأندية دون الوصول إلى صيغة مرضية، فضلا عن تحديد نفس اللجنة سقفا ماليا سنويا يقدر بمليونين و400 ألف ريال، ضمن مساهمة في إصلاح السوق المحلي وتخليص الإدارات من الديون.