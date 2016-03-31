سوالف رياضية!!

أول الكلام: تبدأ الأخبار بكلمة مساء الخير أو صباح الخير، ثم تكمل لتخبرك بما هو ليس كذلك. (حكمة روسية).

# منتخبنا الوطني لكرة القدم غادر الى اوزبكستان بطائرة خاصة يوم الجمعة الماضي للعب مع منتخب اوزبكستان في مباراة لا تقدم ولا تؤخر شيئًا، ولكن الجميل في الأمر هو الاهتمام الكبير الذي يناله المنتخب وما يحظى به من دعم مستمر من أجل تحقيق أهداف التطور الرياضي في المملكة. ونتمنى أن يطال هذا الاهتمام منتخبنا الوطني لكرة اليد والذي ينتظر مشاركة تاريخية غير مسبوقة للعب في الملحق الأولمبي في الدنمارك، وثقتنا كبيرة في أن يحظى بالدعم المناسب ولا يتعرّض للاهمال كما حدث بعد إنجازاته الآسيوية والتي لم ينل من خلالها حتى بتغطية إعلامية من القناة الرياضية ولو ببرنامج صغير يبرز فيه هذا الإنجاز.

# إذاعة البحرين تقدم برامج رياضية جيدة ولها متابعون كثر، اتمنى من القناة الرياضية الاستعانة بها والاستفادة منها في تقديم انواع البرامج الرياضية؟

# الاتحادات التي لم تستطع نشر اللعبة وتكوين جمعية عمومية لها يجب أن تندمج مع اتحادات أخرى أو تغير مسمياتها حتى تمارس هذه الاتحادات دورها الذي من أجله وجدت وتطبق اللائحات الخاصة بها بدلاً من حمل مسميات وأنشطة فضفاضة لا يعلم الجميع طبيعتها أو الهدف منها. اتمنى ان يتم طبيقها في الانتخابات القادمة!!

# التواضع.. واحدة من الصفات الطيبة للشعب البحريني التي التصقت به تماماً.. لم يختلف الناس على قيمة هذه الصفة ولم يطالبوا البحرينيين بضرورة تعديلها او التخلي عنها الا عندما سيطرت لغة المال في العقول. خصوصًا في دولنا الخليجية، فأصبح البعض يشتغل معتمدًا على المقابل المادي أو المظهر الخارجي، بل صار المظهر أجدى من الشهادات، والتعالي افضل من التواضع. كل ذلك من اجل بروز الذات والمكاسب الشخصية للاسف الشديد (ويا كثرهم)!

# الرياضة مدرسة مليئة بالدروس والعبر، والوقت احد أركانها الأساسية، والدليل أن المنافسات دائما محددة بالوقت، إلا انه وللأسف مازال الكثير من أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات واللاعبين لا تحترم الوقت ولا تعترف به، (التغيير المستمر لمواعيد المسابقات خير دليل على ذلك).

# في نهاية كل موسم نسمع دائمًا مسؤولي بعض الاندية والاتحادات بأن الموسم المقبل سيكون افضل. هذه الاسطوانة تتكرر في كثير من الاندية والاتحادات، لكن متى يأتي هذا الموسم؟ الله العالم!!

# بعض الرياضيين بحاجة الى ثقافة رياضية والبعض الاخر بحاجة الى طبيب نفساني..!

# الصمت عند الضرورة هو أعظم فنون الكلام، فبعض الحقائق لا تقال مهما طال الزمن، وحقائق أخرى يجب أن تقال في وقتها.

آخر الكلام: حاسب افكارك؛ لأنها تحدد افعالك.. حاسب أفعالك؛ لأنها تحدد عاداتك.. وحاسب عاداتك؛ لأنها تحدد طلباتك... وحاسب طلباتك؛ لأنها تحدد مصيرك.. (حكمة فرنسية).

*نقلا عن الأيام البحرينية