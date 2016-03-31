وكيل أعمال فهد المولد يمهل الاتحاديين 10 أيام

أكد عصام العبدلي، وكيل أعمال فهد المولد نجم اتحاد جدة، أن موكله سوف يحسم أمره نهائيا خلال عشرة أيام فقط، وذلك بسبب مفاوضات بينه وبين إدارة النادي الجداوي وسط ترقب واهتمام من الأهلي السعودي بجانب أندية إماراتية وقطرية.

وقال العبدلي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": " المفاوضات فيها عرض وطلب وان شاء الله نوصل لحل مع إدارة الاتحاد بخصوص التجديد، الخلاف مادي بيننا، جلست مع نادي اماراتي ولكن مافي اي اتفاق ولا أعترف بأية مفاوضات شرفية أهلاوية إلا أن يأتيني عرض رسمي أو تفويض رسمي من الإدارة". وزاد: "خلال عشر أيام سوف يحسم أمر فهد سواء ببقاء اللاعب أو رحيله".

وحول بيان اتحاد جدة الذي قال أن المولد تعمد الغياب عن التدريبات قبل مباراة الفريق الآسيوية، أجاب العبدلي: "هناك قرار انضباطي من الاتحاد الاسيوي بإيقاف فهد الذي حضر الى التدريب وحصل ترتيب مع مترجم الفريق وقال له انه سيسافر اجازة قصيرة، اذا اخطا اللاعب يحاسب داخل اروقة النادي ولا يتم محاسبة اعلاميا وعلى الملأ دون اصدار بيانات".

وكشف العبدلي عن امنية ممثله بالبقاء مرتديا القميص الأصفر، وأضاف: "فهد الان في الاتحاد ويتمنى ما يطلع من الاتحاد، فهد اتحادي مجنون والجمهور يعرف واسرة اللاعب اتحادية، ولكن نحن في الاحتراف وفهد موهبة شاركت في جميع المنتخبات ومؤسس كويس في النادي ولعب في الفريق بسن مبكر وهذا يشفع له بعقد جيد".



