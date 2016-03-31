«مينو» الداهية

هل تعلمون أن تقرير الفيفا الرسمي منذ عامين قال بالنص إن ثلث قيمة انتقال اللاعبين تذهب لوكلائهم؟! نعم، 30 في المئة، الرقم صحيح.

لأوضح لك الأمور، أنت الآن سمسار جاريث بيل، لا تعمل أي شيء طوال العام، فقط تقوم باتصالاتك في موسم الانتقالات، وقمت بترتيب انتقاله لريال مدريد بـ 100 مليون يورو!، هل تعلم ما هي مكافأتك؟! ثلث هذا الرقم.. أي 141 مليون ريال.

وكلاء اللاعبين يلعبون في عملية التسويق الرياضي دورا خطيرا للغاية وهم أحد أعمدته، وهم من يحركون الأحداث خلف الكواليس والمتفرج العادي لا يراهم، بينما هم كل شيء بين النادي واللاعب.

الأمر أبعد من ذلك بل ان هناك وكلاء يقومون بشراء جزء من عقد اللاعب مقابل وعود ان الوكيل سينقله لفريق عالمي ومشهور ويحصل بذلك على نسبة رهيبة تقترب من نصف العقد.

الإيطالي الهولندي مينو رايولا مثلاً أحد أنجح هؤلاء السماسرة على الإطلاق، كان يعمل كغاسل صحون في محل بيتزا بهولندا، درس القانون وإدارة الأعمال وأحب كرة القدم، تعلم لغتين، وقرر : ليس ان يحترف كرة القدم!.. بل الدخول كالصاروخ في عالم التسويق الرياضي.

هذا الرجل تحدى الاتحاد الهولندي الذي كان يعارض المبالغ الكبيرة التي ينتقل بها اللاعبون، ضرب بكلامهم عرض الحائط وقام بنقل دينيس بيركامب أحد أساطير كرة القدم من اياكس إلى انتر ميلان بـ 17 مليون يورو عام 93! - ودخل التاريخ كصاحب أغلى صفقة في تاريخ هولندا.

قصته مع انتقال اللاعب التشيكي نيدفيد رائعة، كان نيدفيد يلعب في لاتسيو ومتألقا جداً، قام مينو بالاتصال بلوتشيانو موجي رئيس يوفنتوس وقال له انه يمتلك توكيل نيدفيد، وان ريال مدريد يريده!، هل تعلمون ماذا فعل موجي؟! اتصل بالصحفيين والمصورين وقام بتجميع مشجعين لليوفي واقام مؤتمرا صحفيا أعلن فيه انتقال نيدفيد ليوفنتوس!، قبل إجراء أي مفاوضات حتى، ليورط مينو ونيدفيد في الأمر ويحسم انتقاله لليوفنتوس.

موجي ظن أنه ذكي، لم يكن يعرف ان هذا ما كان يريده مينو بالضبط!، بالفعل ذهب مينو لموجي وقال له ان نيدفيد اصلاً كان يريد اليوفنتوس، فكم ستدفع؟، النتيجة ان نيدفيد انتقل ليوفنتوس مقابل 41 مليون يورو سنة 2001 لتصبح هذه الصفقة حتى الآن من أعلى صفقات الانتقال في تاريخ الكرة! أعلى من صفقة انتقال ديفيد فيا لبرشلونة وتوريس لليفربول.

مينو الآن بفضل علمه بإدارة الأعمال ومعرفته بأسس وخبايا التسويق الرياضي يُعدُّ من أفضل وكلاء اللاعبين عالمياً وأغناهم وأكثرهم حنكة وثقة من اللاعبين وهو وكيل السويدي إبراهيموفيتش والفرنسي بوغبا.. أخيراً.. تذكروا اسم مينو كقصة تحول غاسل صحون.. إلى مليونير.

تهديد بالقتل

مينو هو عدو جماهير انتر ميلان الأول، ومهدد إذا ذهب لهناك بالقتل!، فهو من جلب لهم إبراهيموفيتش من يوفنتوس ليتألق في الإنتر، ثم أخذه منهم ليعطيه لبرشلونة بـ 70 مليون يورو كأكبر صفقة في تاريخ الإنتر، ثم تحدى جماهير الإنتر ثانية عندما أخذ إبراهيموفيتش من برشلونة ليعطيه لميلان.. عدو الإنتر التاريخي.

*نقلا عن الجزيرة السعودية