أليكس: الرائد يعيش أوضاعاً فنية صعبة

أكد الكسندر الكيس، مدرب فريق الرائد السعودي، سعيه إصلاح الأمور في الفريق الذي يعيش أوضاعا فنية صعبة ويواجه شبح الهبوط، فيما رشح الهلال والأهلي لتحقيق اللقب بفارق ضئيل بينهما، وأشاد الرجل الصربي بقدرات البرازيلي إدواردو والسوري عمر السومة ضمن المنافسات المحلية.

وقال اليكس في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى": "بعد عام في الدوري الإماراتي وجدت نفسي قادما إلى الرائد وهو يعيش وضعا فنيا صعبا كنت أرغب بالعودة مجددا إلى السعودية لإثبات قدراتي كمدرب، والرائد بمثابة فرصة جيدة لي، وأنا واثق من النجاح مع الفرق رغم كل الظروف الحالية من نتائج سلبية".

وحول الضغوط الجماهيرية على الفريق الأحمر، أجاب: "الجماهير التي التقيها في بريدة تسألني دوما عن وضع الفريق وقدرته على البقاء في الدوري للموسم المقبل، وهم دائمو البحث عن إجابة، وهذا يؤكد الضغوط التي نعيشها إلا أنني أتعامل مع ذلك وأسعى للتطور في كل يوم".

وعن قبوله التحدي التدريبي مع الرائد: "جئت إلى الرائد منتصف الموسم وكان يحتاج إلى حلول سريعة لإنقاذه، والوقت ضروري لاكتساب معلومات، وتعرفت على الفريق خلال مباريات تنافسية، وهذا امر ليس بالجيد، إلا أن العلاج خطوة بخطوة يتواصل لإعادة روح التنافس، آمل أن يبقى الرائد في الدوري ولهذا وافقت على تولي المنصب وربما لو جئت مبكرا لاختلفت الأمور وعلينا الآن أن نحارب في كل مباراة".

وأضاف: "الرائد الذي يعيش وضعا سيئا وعلينا تجاوز ذلك".

وحول أفضل اللاعبين في الدوري السعودي: "قد يكون ادواردو من الهلال وايضا عمر السومة من الأهلي وكلاهما يرجح فريقه في البطولة، أما البطل فترشيحي الشخصي قد يكون أن الفارق ضئيل فنيا بين الأهلي والهلال، والحسم في آخر الجولات وتفاصيل صغيرة ستحسم اللقب".