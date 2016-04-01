الأهلي والاتحاد.. ديربي منتظر سيحدد ملامح الدوري

تتجه الأنظار غدا السبت صوب استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة والذي سيحتضن قمة المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين التي تجمع قطبي جدة المتصدر الأهلي بغريمه التقليدي الاتحاد، في حين يحل الوصيف الهلال ضيفاً ثقيلاً على الخليج.



وعلى استاد "الجوهرة المشعة" الذي سيكون مسرحاً لقمة نارية بين الأهلي المتصدر وغريمه التقليدي الاتحاد الساعي لفك عقدة الديربي التي لازمته في المواسم الخمسة الأخيرة.



ويعلم الأهلاويون أن الفوز سيمنحهم دفعه قوية للحصول على لقب الدوري الذي طال انتظاره منذ أكثر من 30 عاماً كونه ستتبقى له مواجهة حاسمه أمام ملاحقه الهلال على ملعبه في جدة يوم 24 من الشهر الجاري.



وأعد السويسري جروس مدرب الأهلي فريقه للمباراة بعد أن تنفس الصعداء بعودة لاعبيه المصابين المصري محمد عبدالشافي الغائب عن الفريق الشهرين الماضيين، بسبب إصابة في الركبة بالاضافة إلى المهاجم مهند عسيري ومصطفى بصاص اللذين أصبحوا جاهزين للقمة.



ونجح الأهلي في استعادة صدارته للدوري بعد سلسلة من إهدار النقاط في الدور الثاني وخسارته من نجران 2-1 في المرحلة 18 لتتوقف مسيرته بعدم الخسارة عند 51 مباراة إلا أنه استعاد توازنه بفوزه على الشباب 3-1 والقادسية 2-صفر ليحتل الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال الثاني.



وفي المقابل يسعى الاتحاد إلى التمسك بالأمل الاخير في العودة إلى المنافسسة على لقب الدوري، إذ إن الخسارة ستعني ابتعاده كلياً عن اللقب كون الفارق سيتسع بينه وبين الأهلي المتصدر إلى 8 نقاط قبل ختام الدوري بـ5 مراحل، إذ إن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة.



ويعلم الاتحاديون أن الفوز سيبعثر أوراق الدوري من جديد وسيعيده بقوة إلا المنافسة كون الفارق سيتقلص إلى نقطتين مع الأهلي الذي تنتظره مواجهة نارية أمام الهلال نهاية الشهر الجاري وهو ما سيجعل الاتحاد أمام فرصة قوية للظفر باللقب.



ونجح الاتحاد بوضع اسمه ضمن قائمة المنافسين على اللقب بعد فوزه الثمين على الهلال على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة 18 وتقليصه للفارق مع الاهلي الى نقطتين والهلال إلى نقطة إلا أنه لم يستغل تعثر منافسيه مرة أخرى وتعثر بالتعادل أمام الفتح وخسارته في المرحلة السابقة من الوحدة.



واستعاد بيتوركا خدمات لاعبيه المصابين عبدالفتاح عسيري وهداف الفريق الفنزويلي ريفاس الذي غاب عن آخر لقاءين للفريق في الدوري.



واستغل الاتحاد فترة التوقف التي امتدت قرابة 19 يوماً لمواجهتي المنتخب السعودي أمام ماليزيا والإمارات في التصفيات الآسيوية المزدوجة بإقامة معسكر إعدادي في منطقة جبل علي بمدينة دبي الإماراتية لمدة 13 يوماً ولعب من خلاله مباراة ودية وحيدة كانت أمام فريق بني ياس وانتهت لصالحه بهدف سجله اللاعب تركي الخضير.



وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الهلال عن ثلاث نقاط قد تعيده إلى الصدارة في حال خسر الأهلي أمام الاتحاد، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج.



وستكون مهمة الهلال صعبة للغاية كون الخليج قدم مستويات مميزة في الدور الثاني ويأمل في تكرار فوزه على الخليج بعدما اكتسحه ذهاباً 7-صفر.



ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر وثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.



ويعلم الهلاليون أن أي نتيجة غير الفوز قد تصعب مهمة الفريق في الحصول على لقب الدوري الغائب عن الخزانة الزرقاء في المواسم الأربع الماضية كونه تنتظرة مهمة قوية أمام الأهلي في نهاية الشهر الجاري.



وفي المقابل يسعى الخليج إلى التقدم نحو مراكز المقدمة ومواصلة مستوياته المميزة، لاسيما بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في المراحل الاخيرة بفوزه على التعاون والرائد ونجران ليحتل الفريق المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الشباب الخامس.