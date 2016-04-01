بوكيتينو: معركة اللقب ليست سباقا بين فريقين

رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير ما يتردد عن أن المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أصبحت سباقا بين فريقه وليستر سيتي قائلا إن سبعة أندية لا تزال لديها فرصة في الفوز.



ويبتعد توتنهام الذي سيلعب في ضيافة ليفربول بعد غد السبت بخمس نقاط عن ليستر فريق المدرب كلاوديو رانييري متصدر الترتيب قبل سبع جولات على النهاية لكن المدرب الارجنتيني قال اليوم الخميس إنه لا يستبعد باقي المنافسين.



ويتفوق توتنهام الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1961 بست نقاط على غريمه في شمال لندن ارسنال صاحب المركز الثالث لكن فريق المدرب الفرنسي ارسين فينجر تتبقى له مباراة بينما يبتعد مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن الصدارة.



وقال بوكيتينو للصحفيين "بالنسبة لي في هذه اللحظة نحن نتنافس مع عدة أندية مختلفة وليس فقط ليستر فقط بل هناك ارسنال ومانشسترسيتي ومانشستر يونايتد ووست هام وساوثامبتون وجميعهم لديهم فرصة (في الفوز باللقب).



"حسابيا الأمر ممكن. سبع مباريات تتيح الكثير من النقاط. لا

يمكن توقع ما يحدث في كرة القدم. نحتاج للتركيز في كل مباراة. السباق ليس بيننا وبين ليستر سيتي فقط."



وسيأتي الاختبار المقبل لقدرة توتنهام على الفوز باللقب في استاد انفيلد حيث يمتلك النادي اللندني سجلا كارثيا في المواسم القليلة الماضية.



وفاز توتنهام مرة واحدة في اخر 21 زيارة له في الدوري لملعب ليفربول الذي أصبح منافسا مرعبا للفريق اللندني.



وفاز ليفربول في خمس من اخر ست مباريات في الدوري أمام توتنهام دون خسارة وسجل 18 هدفا في شباك الفريق اللندني.



وقال بوكيتينو إن فريقه لا يعاني من إصابات جديدة عقب نهاية فترة التوقف الدولية وبات المدافع البلجيكي توبي الدرفيريلد جاهزا بعد غيابه عن منتخب بلاده هذا الأسبوع بسبب المرض.



وأضاف المدرب الارجنتيني "توبي كان مريضا لكنه أصبح على ما يرام الان. تدرب معنا الثلاثاء والأربعاء واليوم. إنه في حالة جيدة وجاهز ولا يعاني من أي مشاكل قبل مباراة السبت."



وقد يخوض ليفربول المباراة بدون لاعبه المتألق روبرتو فيرمينو الذي مازال يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية غاب بسببها عن تشكيلة البرازيل طبقا لوسائل اعلام محلية اليوم الخميس.



وغاب فيرمينو - الذي أحرز ثلاثة أهداف في اخر أربع مباريات - عن خسارة ليفربول في ساوثامبتون في اخر مباراة قبل التوقف الدولي.



ومن المحتمل أن يكون المهاجم كريستيان بنتيكي أحد الغائبين أيضا بعدما عاد مبكرا الأسبوع الماضي من المشاركة مع بلجيكا بسبب إصابة في الركبة.

