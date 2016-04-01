حزين على كاسياس وأثق في موراتا

كانت مباراة سيئة من كل النواحي، منتخب إسبانيا لم يفرض منطقه على رومانيا وتعادل سلبا في مواجهة مملة للغاية...

لم نتمكن من تسجيل هدف على الأقل، حتى إن تسديدات رومانيا على مرمى كاسياس كانت أكبر من نظيرتها لـ الإسبان، لقد تذكرت نكتة كنا نتداولها أيام السنوات العجاف لـ "لاروخا"، وأعتقد أن تلك الأيام ستعاد لو أننا لا نجد حلا سريعا، في مباراة رومانيا أحببت سيلفا وبيكي أكثر من البقية، لأن المنتخب لم يقدم شيئا يذكر، حتى نوليتو وألكاسير لم يتمكنا من التسجيل، وفي اعتقادي، اللاعب الذي يجب أن يكون أساسيا في "الأورو" هو موراتا، وعلى مستوى حراسة المرمى أستطيع القول إني حزين على كاسياس، هو لم يختبر بشكل كبير في هذه المباراة، لكن الواضح أن دي خيا جاهز أكثر منه، لقد قدم مباراة رائعة أمام إيطاليا وساهم في تعادل المنتخب، أعتقد أن حارس اليونايتد سيكون الأفضل لنا، عموما المنتخب كان سيئا وأملي الوحيد يتمثل في تحسن المردود بعودة اللاعبين الذين غابوا عن أسبوع "الفيفا" الحالي، مثل سيرجيو بوسكيتس الذي أراه ركيزة أساسية في الوسط، علاوة على إنييستا، كازورلا وسيرجيو راموس، على ديل بوسكي أن يضبط تشكيلة قادرة على الظهور بمظهر حسن في "الأورو" وإلا فإننا لن نكون ضمن كوكبة المقدمة إطلاقا.

*نقلا عن الهداف الجزائرية