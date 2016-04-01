حمزة صالح: السومة سيحسم ديربي جدة

أوضح لاعب الأهلي السابق حمزة صالح أن خسارة فريقه أمام نجران كانت بمثابة الصدمة التي صححت أوضاع الفريق، بعد سلسلة من إهدار النقاط.

وقال صالح لـ"العربية.نت" قبل ديربي جدة غداً السبت في المرحلة الـ21 من دوري جميل السعودي للمحترفين: "الخسارة أتت في وقتها وكان من المفترض أن يخسر الفريق قبلها، لاسيما أن الفريق فقد نقاطا كثيرة وهذا يعود من وجهة نظري إلى أن السويسري جروس كان يبحث عن إنجاز يسجل باسمه بعدم الخسارة لأكثر من موسم من خلال طريقته التي كان يلعب بها قبل الخسارة".

وأضاف: "طريقة جروس أصبحت مكشوفة، وتغييراته أصبحت معروفة، وتكتيكه واضح لجميع المدربين، وأعتقد أن الخسارة كسرت الحاجز وجعلته يغير طريقته وتكتيكه ونجح الفريق باستعادة الصدارة".

وشدد صالح على صعوبة مباراة غد على الفريقين على الرغم من تفوق الأهلي فنياً، وقال: "مباريات الديربي دائماً ما تكون صعبة بغض النظر عن مستويات الفريقين، وسيحسمها هدوء الأعصاب والتركيز العالي داخل الملعب، وأتوقع أن تنتهي لصالح الأهلي وكلمة الحسم للسومة الذي أتوقع أن يسجل هدفا أو هدفين، خاصة لو لعب الفريق بنفس تشكيلته في المباراتين الأخيرتين في الدوري".

وحول تأثير الخسارة في حال حدثت للأهلي قال: "خسارة الديربي ستكون مؤلمة نفسية ومعنوية وقد تكون لها تبعات كبيرة تبعده عن المنافسة خاصة في وجود الهلال المتمرس والقوي، وأتمنى أن يواصل الفريق تفوقه على الاتحاد كما هو في المواسم الخمسة الماضية".

واسترجع اللاعب الدولي السابق الذي مثل المنتخب السعودي في مونديالي 94 و98 ذكرياته الجيدة مع الاتحاد وقال: "لعبت مع الأهلي عشر سنوات ابتداءً من عام 1990 ولا أنسى أول مباراة في تاريخي الكروي كانت أمام الاتحاد، ونجحت بتسجيل هدف وتقديم مستوى مميز وقدمتني إلى الساحة الرياضية الكروية في مباراة انتهت لصالحنا 3-1 سجلها الرويحي "رحمه الله" وبندر الجارالله".