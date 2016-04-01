رئيس الفيصلي يتكفل بالحكم الأجنبي بعد رفض حوالة الأهلي

أعلن فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السعودي، عن تكفل إدارته بالتكاليف المالية لطاقم التحكيم الأجنبي بعدما رفضت أمانة اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد الخميس الحوالة البنكية المقدمة من النادي الأهلي قبل مباراة الفريقين ضمن الجولة 22 من دوري "جميل" على ملعب الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة.

وطلبت إدارة الأهلي ودياً من نظيرتها إدارة الفيصلي طلب حكام أجانب قبل المواجهة الدورية شريطة دفع الأولى كافة التكاليف المالية التي تبلغ 135 ألف ريال سعودي، حتى يحظى المتصدر بفرصة عادلة في مسيرته نحو اللقب، الأمر الذي وافق عليه أصحاب الأرض رسمياً وخاطبوا بشأنه مسؤولي اللعبة الشعبية الذين رفضوا استقبال أموال الأهلي، طالبين في الوقت نفسه أن يكون مصدر تحويل المبلغ عن طريق حساب الفيصلي البنكي وهو ما قوبل باحتجاج لدى الناديين.

وقال المدلج في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "طلب الأهلي منا تكليف حكام أجانب في مباراتنا ووافقنا على ذلك شريطة أن يدفعوا التكلفة، وفعلوا ذلك بإيداع المبلغ في حساب الاتحاد السعودي، ولكن جاءنا خطاب البارحة من الأمين العام أحمد الخميس يرفض فيه الحوالة الأهلاوية لأنها لم تأت من نادي الفيصلي".

وأضاف الرئيس: "أرسلنا خطاب رد على الأمانة العامة، مؤكدين فيه طلب الحكام الأجانب ونحن ملتزمون بذلك، وستقوم الإدارة المالية بتسديد المبلغ يوم الأحد في حال استمرار رفض الحوالة الأهلاوية".

فيما رفض أحمد الخميس، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، الرد على اتصالات "العربية.نت"، لأخذ تعليق حيال الموضوع.

من جهته، أبدى المدلج استغرابه من تباين المعاملة في الموسم الحالي والفائت، ففي الموسم المنصرم دفعت إدارة النصر تكاليف الطاقم الأجنبي في مباراته على ملعب الفيصلي، وهو ما لقي قبولا لدى اتحاد كرة القدم، ولكن هذه المرة رفضت الأمانة العامة الطلب الأهلاوي دون وجود تبريرات –على حد قول الرئيس-، أو إصدار تعميم جديد على الأندية يفيد بتحويل الأموال عن طريق نفس النادي الراغب في الحكم الأجنبي.

وختم فهد المدلج حديثه قائلاً: "لقد تضررنا من مواقف بعض الحكام المحليين، كان آخرها أمام فريق النصر، وكذلك أمام التعاون في الدور الثاني، وحينما نريد حكما أجنبيا نحن نطالب بتطبيق النظام على الجميع".