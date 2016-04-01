فيرغسون يحث جماهير يونايتد على دعم فان غال

حث أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد المعتزل، جماهير النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على دعم ومساندة المدرب الحالي الهولندي لويس فان غال، رغم وضع الفريق الصعب وسعيه الحثيث لتجنب ثالث موسم مخيب للآمال على التوالي منذ اعتزال فيرغسون صاحب الانجازات الكبيرة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وهو يواجه منافسة كبيرة في سعيه لاقتناص المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من جانب جاره مانشستر سيتي ومن جانب وست هام يونايتد قبل أخر ثماني جولات من الموسم.

ويتخلف يونايتد بفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي المنفرد بالصدارة، ويبدو أن كأس انجلترا أصبح الفرصة الأخيرة أمامه للفوز بلقب في الموسم الحالي رغم إنفاقه مبالغ كبيرة على صفقات اللاعبين قبل بداية الموسم.

لكن يونايتد يواجه مهمة صعبة في مباراة الإعادة لدور الثمانية خارج أرضه في مواجهة وست هام يونايتد في 13 ابريل الجاري.

وتطرق فيرغسون إلى معاناة فان غال من عدد من الإصابات طوال الموسم إلى جانب سعي المدرب الهولندي لإدماج اللاعبين الجدد في التشكيلة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن انجح مدرب في تاريخ يونايتد قوله "من السهل انتقاد (الآخرين) وعلينا التحلي بالواقعية فيما يتصل ببعض الأمور.. ومنها عدد الإصابات التي واجهها.. غياب لاعبين بارزين يؤثر سلبا على أداء الفريق".

وأضاف فيرغسون "وهناك أمور أخرى من السهل نسيانها. فهناك خمسة لاعبين جدد في الفريق هذا الموسم. اثنان منهم شبان هما انطوني مارسيال وممفيس ديباي وهما لاعبان واعدان".

وأردف فيرغسون "لابد من الصبر قليلا وهذا ما أظهرته جماهير يونايتد طوال سنوات (في الماضي) خلال وجود المدرب مات بازبي وخلال وجودي مع الفريق أيضا".

وأشاد فيرغسون أيضا بدور فان جال في إدماج العديد من اللاعبين الشبان في التشكيلة الأولى للنادي ومن بينهم المهاجم ماركوس راشفورد (18 عاما) على سبيل المثال.

وسيلتقي مانشستر يونايتد في ملعبه وأمام جماهيره يوم الأحد المقبل مع ايفرتون صاحب المركز 12 في الترتيب.