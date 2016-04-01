كيف يدير البرتغالي غوميز تدريبات التعاون؟

نقلت كاميرا قناة "العربية" التدريبات التعاونية التي يشرف عليها المدرب البرتغالي جوسيه غوميز كل يوم، فيما يحاول الأخير مساعدة الفريق على اعتلاء مرتبة متقدمة ضمن مقاعد آسيوية مؤهلة.

في التعاون، يحضر الماء أولاً، فالشمس أصبحت حارة قبل أذان المغرب ويرفرف علم في سماء القصيم، وعلى أرضها عصافير تبرد جسدها بعشب تعاوني، لم يحن بعد وقت التدريب ولكن حان وقت التحضير للتدريب.

يصل الطاقم التدريبي وبعده مباشرة يصل غوميز يسلم على الجميع فرداً فرداً ويتجه إلى غرفة الاجتماعات.

وفي غرفة الاجتماعات يكون معه جورج المساعد الأول يثق به غوميز كثيرا يشاوره بكل كبيرة وصغيرة، دائماً بجانبه منذ قدومه شرطاً قبل توقيع عقده مع التعاون.

جواو بنيدو مختص الأرقام يشرح لغوميز وجورج، إحصائيات تظهر دقة تمريرات جهاد وحركة عدنان فلاتة طوال المباراة، عدد تسديدات إيفولو أرقام لاعبي التعاون عند هذا الرجل. هذا الرجل هو من اختار فايز السبيعي ليكون أساسياً، فسيرجيو مدرب حراس معروف بأنه صارم جداً.

جواو برالتا آخر المنضمين لجيش غوميز اليوم يكمل شهره الثاني يحضر اللاعبين بدنيا ولياقياً وقبل كل تمرين هؤلاء الخمسة يجتمعون يخططون ويقررون، من جديتهم تظهر نظرات عيونهم وتركيزهم العالي، إذ تستطيع أن تعرف كيف أصبح التعاون ناديا يهابه الجميع.

جوزيه غوميز تراه في المباريات ببدلته الرسمية أنيقاً جاداً، هنا يشارك اللاعبين في كل فترات وأجزاء المران، ويقرب المرمى المتحرك، يركل الكرات لهم ويشرف بنفسه على تدريبات اللياقة.

وعندما ينتهي التمرين يرحل اللاعبون أما البرتغالي وطاقمه فرحلنا وهم بقوا يجتمعون ويخططون ويقررون مصممين على جعل التعاون ناديا يهابه الجميع.