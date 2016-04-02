إيران لا تريد اللعب مع الفرق السعودية في عمان

أربك قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوسط الرياضي الإيراني، خصوصاً في أعياد عطلة النوروز، باختياره عُمان بلداً ثالثاً للعب مع الأندية السعودية وهي النصر والهلال والاتحاد.

وقد بعث أمين عام الاتحاد الإيراني رسالة احتجاجية يتهم فيها الاتحاد الآسيوي بـ"مخالفة القوانین في هذا الشأن".

وكان رئيس نادي ذوب آهن الإيراني بعث برسالة للاتحاد الإيراني يطلب فيها إقامة مباراتهم مع النصر السعودي في أفغانستان أو طاجيكستان أو لبنان، وفي حال تم رفض هذه البلاد تقام في سيدني الأسترالية بعد أن طالب بالمساعدة المالية بسبب عجز النادي عن توفير مصاريف المباراة، من بينها تذاكر الرحلة والفندق واستئجار ملعب في البلد الثالث.

وقال علي رضا أسدي، أمين عام الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن اللجنة الإدارية في الاتحاد الآسيوي هي من قامت باختيار عمان كبلد ثالث، دون علم اللجنة التنفيذية أو الأندية الإيرانية، على حد قول المسؤول الإيراني.

كما طالب أسدي في رسالته بمراجعة القرارات في اختيار البلد الثالث من جانب الاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعث برسالة عاجلة يوم الأربعاء الماضي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يطالب فيها باستضافة المنتخب السعودي في ملعب آزادي بطهران، في حال جمعت القرعة الأخضر وإيران بمجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم 2018، بعد أن تأهل الفريقان إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية.