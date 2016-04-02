الأهلي يكتسح الاتحاد في ديربي جدة

حسم الأهلي ديربي جدة بفوزه على غريمه التقليدي الاتحاد 4-2 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين يوم السبت.



واستعاد الأهلي صدارة الترتيب برصيد 48 بفارق نقطة عن الهلال الثاني، في حين أصبحت آمال الاتحاد في المنافسة على اللقب ضعيفة بعد أن تجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث.



وسجل أهداف الأهلي اليوناني فيتفاتزيديس "1" والسوري عمر السومة هدفين "20" ، "55" وحسين المقهوي "82"، وسجل هدف الاتحاد الروماني سان مارتن "66" والفنزويلي ريفاس "90+2" عن طريق ركلة جزاء.



وباغت الأهلاويون غريمهم التقليدي بتسجيل هدف مبكر وتحديدا بعد مرور 50 ثانية فقط عن طريق اليوناني فيتفاتزيديس الذي حول تمريرة زميله سلمان مؤشر في شباك الاتحاد.



ووضح تأثير الهدف المبكر على لاعبي الاتحاد الذين فشلوا في تنظيم صفوفهم ووضح الارتباك على مدافعيه ليتلقى الهدف الثاني عند الدقيقة 20 عن طريق السوري عمر السومة الذي أكمل تمريرة زميله سلمان مؤشر في شباك الحارس عساف القرني.



وحاول الاتحاد العودة الى المباراة بعدما فرض سيطرته المطلقة وكاد صانع ألعابه الروماني سان مارتن أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.



وواصل الاتحاد سيطرته وكان قريبا من تسجيل تقليص الفارق إلا أن العارضة حرمتهم من هدف محقق بعد تصديها لتسديدة عبدالرحمن القوية من خارج منطقة الجزاء.



وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للاتحاد لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة متقنة من سان مارتن ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس الأهلاوي ياسر المسيليم.



ومع مطلع الشوط الثاني دفع الروماني بيتوركا باللاعب عبدالفتاح عسيري بديلا للاعب معتز تمبكتي الذي لعب أول مباراة مع الفريق بعد انتقاله كلاعب هاو قادما من الوحدة، وأتبعه بتغيير ثان بدخول اللاعب رياض الابراهيم بديلا لفيصل الخراع.



وواصل الاتحاد محاولاته وكاد لاعبه البديل عبدالفتاح عسيري أن يسجل الهدف الأول للاتحاد بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله فهد المولد وسدد الكرة استقرت في أحضان الحارس ياسر المسيليم.



وعند الدقيقة 55 ارتكب حارس الاتحاد عساف القرني خطأ قاتلا حينما حاول مراوغة مهاجم الأهلي عمر السومة الذي نجح في خطف الكرة ووضعها في الشباك.



وحاول الأهلي تهدئة اللعب من خلال الاحتفاظ بالكرة لامتصاص الاتحاديين الذين حاولوا تكثيف هجماتهم نحو مرمى ياسر المسيليم.



وعند الدقيقة 66 تمكن الروماني سان مارتن من تسجيل الهدف الأول للاتحاد بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ووضع الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.



وعند الدقيقة 70 أهدر مهاجم الاتحاد البديل مختار فلاتة هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد المولد أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة ضعيفة لتصل الى أحضان الحارس ياسر المسيليم.



وعند الدقيقة 82 نجح لاعب الاهلي حسين المقهوي بتسجيل الهدف الرابع لفريقه بعد تلقيه تمريرة متقنة من الروماني فيتفاتزيديس ليضع الكرة بسهولة في شباك الحارس عساف القرني.



وفي الوقت بدل الضائع تمكن الاتحاد من تسجيل هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها مهاجمه الفنزويلي ريفاس.

وفي مباراة سبقتها، واصل الهلال انتصاراته بعد فوزه على مضيفه الخليج 3-صفر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً بفارق نقطين عن الأهلي الذي تنتظره مواجهة قوية أمام الاتحاد في وقت لاحق اليوم.



وسجل أهداف الهلال يوسف السالم (3) وسالم الدوسري (16) ومحمد الشلهوب (58).



وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً ونجح بافتتاح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق مهاجمه يوسف السالم الذي استغل هفوة حارس الخليج مسلم ال فريج الذي أخطأ في إبعاد كرة ليضعها في الشباك.



وكاد الهلال يعزز تقدمه عند الدقيقة 6 بعدما ارتقى البرازيلي ايلتون ألميدا لعرضية ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه إلا أنها استقرت في أحضان حارس الخليج.



وواصل الهلال هجومه وأهدر قائده محمد الشلهوب هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة ذكية من البرازيلي ايلتون داخل منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة ذهبت بعيداً عن المرمى.



وقبل نهاية الشوط الأول كاد الهلال يخرج فائزاً بعدما سدد مدافعه ياسر الشهراني كرة قوية إلا أنها أصابت العارضة وذهبت خارج الملعب.



وفي الشوط الثاني نجح قائد الهلال محمد الشلهوب بتسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية البرازيلي ايلتون ألميدا برأسه في شباك الحارس مسلم آل فريج.



وهدأت المباراة حلال الدقائق العشرين الأخيرة وسط سيطرة هلالية مطلقة إلا أن الهجمات الخطيرة غابت لينجح أزرق العاصمة برفع وصيده إلى 47 نقطة في الصدارة مؤقتاً وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي سيلعب مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الاتحاد في وقت لاحق من مساء اليوم.



