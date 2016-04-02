البحرين أبهرت العالم

بداية نحمد الله كثيرًا على نعمه العظيمة لنا.. ونشكر كل من ساهم بصدق وحب لرفع اسم مملكتنا الغالية البحرين ورياضتها بأحلى صورها بين عيون 600 مليون متابع لسباق الفورملا 1 للسيارات.. ابتدأ من عمل بإخلاص من القيادة الكريمة حتى الوزارات الحكومية وبمعيتهم الشعب البحريني الوفي في كل موقع وبجانبهم الأوفياء المارشالز البحريني، وبمساندة اليد اليمنى القوية الصلبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الرائع العاشق لتراب الوطن لا غيره.. والمؤثرين حقًا المبدعين معه وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد والوزير الراقي الأخ العزيز هشام الجودر.

نحن شعب البحرين سعادتنا لا توصف هذه الأيام بإقامة سباق الفورملا 1 بحلبة البحرين الدولية لؤلؤة الصحراء (بجولته الثانية العالمية) هذا السباق الذي يدخل عامه الثاني عشر منذ انطلاقته الأولى التي بدأت في العام 2004، والذي شهد تطورًا هائلاً وحقق نتائج متميزة على جميع الأصعدة... كما ساهم في خلق فريق كبير من الحكام والمنظمين المتميزين الذين يعتمد عليهم ويساهمون في تنظيم سباقات المحركات بقدرات عالية، وهو ما يثلج صدورنا جميعًا بفضل التخطيط السليم والاستراتيجية الموضوعة بحرفنة من الدولة.

نقطة شديدة الوضوح

إن إقامة السباق الليلي لثالث مرة على حلبة البحرين الدولية يعد فرصة سانحة لتحقيق التفوق على كافة الاصعدة وانعكاساته على المرحلة الجديدة التى تعيشها البحرين مع تنظيم الفعاليات الرياضية الكبيرة، ويؤسس لقاعدة صلبة في القدرة على جلب المزيد من الاستثمارات والبطولات البارزة على مستوى العالم.

دام عزك يا بحرين

الجماهير الكثيفة التي حضرت الى مملكة البحرين لمتابعة سباق هذا العام فاقت الخيال، حيث ارتفع عددها الى الأضعاف بفضل حسن الاستقبال والترحيب لهم من شعب البحرين المضياف ولارتياحهم من قدرة البحرين على نجاح الاستضافة بفنهم المعروف، وعلى أرض الواقع سمعت بأذني كل من زار الحلبة (بإحساسه بالسعادة لأجواء البحرين الآمنة وبانبهاره الأم مما شاهده من شعب جميل واقتصاد وتاريخ يفوق الخيال).

نحن أبطال المقدمة

في العالي ولا أنطفى نورج..

أنتِ حلمنا..

وأنتِ سندنا..

*نقلا عن الأيام البحرينية