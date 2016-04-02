النصر يتغلب على التعاون في الوقت القاتل

استعاد النصر جزء من هيبته المفقودة بعد تحقيقه لفوز ثمين على ضيفه التعاون 3-2 في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين واصل الفتح انتصاراته بفوزه على مضيفه الوحدة 3-1.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض استعاد النصر نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الست الأخيرة بعد فوزه الصعب على ضيفه التعاون 3-2.

وتقدم التعاون أولاً عند الدقيقة 21 عن طريق مهاجمه ربيع سفياني، وسجل لاعب النصر أدريان هدف التعادل عند الدقيقة 28، وتقدم التعاون مرة أخرى عن طريق لاعبه عبدالمجيد الرويلي عند الدقيقة 39، قبل أن ينجح النصر بتسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق شايع شراحيلي وابراهيم غالب عند الدقيقتين 80 و89.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة من كلا الفريقين وكان التعاون هو صاحب أول محاولة خطيرة بعد مرور 10 دقائق حينما حول صانع ألعابه السوري جهاد الحسين كرةً عرضية لتجد الكاميروني باولو ايفولو الذي حولها برأسه مرت بجانب المرمى النصراوي.

ورد النصر سريعاً على هجمة التعاون عن طريق لاعبه البولندي أدريان الذي كاد أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله حسن الراهب داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 21 افتتح مهاجم التعاون ربيع سفياني بعد تلقيه تمريرة ذكية أمام مرمى النصر من السوري جهاد حسين ليضع الكرة بسهولة في شباك الحارس حسين شيعان.

ورد النصر سريعاً على هدف التعاون وتحديداً بعد مرور 7 دقائق عن طريق لاعبه البولندي أدريان الذي سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة وتدخل الشباك وهو هدف لقي احتجاجات كبيرة من لاعبي التعاون على حكم المباراة بسبب أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

واستعاد التعاون سيطرته ونجح لاعبه عبدالمجيد الرويلي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعدما أكمل تمريرة جهاد الحسين في شباك الحارس حسين شيعان.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الاسباني كانيدا بالمهاجمين المالي موديبو مايغا ومحمد السهلاوي كبديلين لأحمد الفريدي وحسن الراهب.

ووضحت أفضلية النصر وكاد لاعبه شايع شراحيلي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين عبدالغني داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس فايز السبيعي.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه لتمريرة من البولندي أدريان داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ضعيفة تصدى لها الحارس فايز السبيعي بسهولة.

وعند الدقيقة 53 أجرى كانيدا تغييره الثالث بدخول اللاعب إبراهيم غالب بديلاً للاعب عوض خميس.

وسنحت فرصة أخرى للنصر للاعبه أدريان الذي تلقى تمريرة من زميله محمد السهلاوي ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس فايز السبيعي الذي تصدى لها.

وبعد مرور 70 دقيقة استعاد التعاون سيطرته وكاد لاعبه عبدالمجيد الرويلي أن يسجل الهدف الثالث بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس حسين شيعان بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للتعاون لمدافعه طلال عبسي الذي ارتقى لعرضية السوري جهاد الحسين وحول الكرة برأسه ذهبت فوق العارضة النصراوية.

وعند الدقيقة 80 نجح لاعب النصر شايع شراحيلي بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله خالد الغامدي بقدمه في شباك الحارس فايز السبيعي.

وواصل النصر هجومه في الدقائق الأخيرة ونجح لاعبه البديل إبراهيم غالب بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 89 بعدما حول عرضية المالي مايغا المتقنة برأسة في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 28 نقطة في المركز الثامن، وبقي التعاون على رصيده السابق 38 في المركز الرابع.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الفتح انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على مضيفه الوحدة 3-1.

وسجل أهداف الفتح حمدان الحمدان "6" و"80" والبرازيلي ايلتون خوزيه "90+2"، وسجل هدف الوحدة الوحيد علي عواجي "37".

وارتفع رصيد الفتح الى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 20 نقطة في المركز العاشر.

