بدر المطوع.. 100 هدف مع القادسية

‭‭ ‬‬ وسع القادسية الفارق مع أقرب ملاحقيه على صدارة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم بالفوز على كاظمة 3-صفر في مباراة شهدت تسجيل بدر المطوع هدفه المئة مع القادسية اليوم السبت.

وبات رصيد القادسية 56 نقطة من 21 مباراة بفارق ثماني نقاط عن السالمية صاحب المركز الثالث من 20 مباراة، وتسع نقاط عن الكويت حامل اللقب الذي فاز في 20 مباراة أيضا.

وسجل أحمد الظفيري للقادسية في الشوط الأول قبل أن يضيف فهد الأنصاري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

واختتم المطوع أهداف فريقه بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بدقيقتين.

وفي مباراة ثانية فاز الجهراء على اليرموك 3-1 ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة من 21 مباراة في المركز التاسع، بينما ظل اليرموك في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.