بين ديربي «الجوهرة» وكلاسيكو «الكامب نو»

للأسف، حرم نادي الاتحاد الغالبية من متابعة الديربي المنتظر الذي يجمعه بمنافسه الأهلي مساء اليوم السبت في ملعب الجوهرة بجدة، لتزامنه مع كلاسيكو العالم برشلونة وريال مدريد في «الكامب نو»، حيث رفض طلباً يلبي رغبة الجميع بتقديم موعد الديربي ساعتين، رغم موافقة الأهلي.

من جانبي أحترم توجه نادي الاتحاد الذي للأسف يعتقد أنه يرد على «مواقف» الاتحاد السعودي لكرة القدم من قضاياه، ولكنه أضر جماهيره، حتى من كان وراء قرار الرفض حرم نفسه والجهاز الفني ولاعبيه متعة البرشا والريال. ومن المؤكد أن بعض جماهير الناديين سيفضلون منازلهم والمقاهي لمتابعة المباراتين بالريموت.

وفي هذا السياق أكد ياسر المسحل مدير رابطة المحترفين المكلف أن لجنة المسابقات لم تبرمج وقت الديربي بما لا يتعارض مع الكلاسيكو الإسباني، لأن توقيت مباراة برشلونة والريال لم يقر إلا قبل ثلاثة أسابيع، ولا يمكن أن تغير التوقيت إلا بموافقة الناديين، مشيراً إلى أن الرابطة سعت لهذا التعديل بالتنسيق مع لجنة المسابقات تلبية لمطالبات جماهيرية وإعلامية، لكنها اصطدمت برفض نادي الاتحاد.

وبدوري، أؤكد أن هذه الحادثة زادت قيمة عمل ووعي وثقافة ومرونة لجنة المسابقات ورابطة المحترفين بما يتوافق مع عشق الجماهير لكل ما هو عالمي ويواكب الاحتراف، غير أن إدارة نادي الاتحاد ـ أقولها بمرارة ـ رسبت بامتياز ولم تراعِ أولاً رغبة جماهير العميد داخل جدة وخارجها أكثر.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية