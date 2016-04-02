تغريدات بيضاء

يشكو معظم لاعبي الكرة من سوء التغذية، كما أنهم لا يهتمون بوجبة الإفطار، حتى في المعسكرات فاللاعب لا ينام ويبقى على سريره مشغولاً بجواله.

ـ دابو بكل ما فيه من مهارة ودهاء، كان لا ينام إلا على (وش الفجر) ينام بعدها نوماً عميقاً لمدة ست ساعات ويتغذى جيدا ولهذا كان ثعلباً في كل متطلبات الكرة.

ـ ما هذا العنف الذي تشهده ملاعبنا، العويس ثم البقمي وربما غيرهما لا نعرف عنهم شيئاً.

ـ سيكون أكثر أهمية لفريق يبحث جيداً عن الصدارة وهو في احسن حالاته وفريق يلعب للتاريخ والمركز الثالث هذا حال (ديربي) الغربية بين الاهلي والاتحاد، هو فعلا مثير من قبل أن يبدأ بأيام وحتى ليل اليوم.

ـ يا أحمد عطيف، إذا كنت واثقا من نفسك فابحث عن ناد آخر تكون ظروفه المالية أحسن فتفيد نفسك وتفيد الشباب.

ـ زمان وليس بالبعيد كان اللاعب يشتغل على نفسه (صح) يتدرب يأكل جيدا ينام كافياً يطور مهاراته الفنية والتهديفية اسألوا النعيمة وماجد والخليفة وأحمد جميل فعلا كانت الكرة اكثر جمالاً ومتعة.

ـ احنا في زمن الخليف والبكيري والفراج طيب انهم مازالوا يذكروننا بالخير والمحبة.

ـ نجم الاتحاد فهد المولد امتداد للنجم الراحل النور موسى ونجم الأهلي المؤشر امتداد للمرحوم ساعد رزق واسألوا تاريخ الفريقين.

ـ يقول المسحل عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم: ما نحققه من عقوبات الأندية والاداريين واللاعبين يكفي للصرف على الحكام يا ساتر.

ـ يا خالد قاضي قدموا توقيت مباراة اليوم حتى يستمتعوا بالسهرة وما فكروا في الاتحاد والاهلي (تصدق بعضهم سافروا لحضور المباراة وفي النهاية حتى وهم هناك يتابعونها بالتلفزيون).

ـ للمدربين قناعاتهم.. هل يمكن أن يبقى المسيليم في الاحتياط ويلعب غيره أساسياً؟

ـ الدفاع بأربعة وفي الوسط أربعة ومهاجمان طريقة برازيلية ابتكرها الاهلي بسانتانا واختصرها كرامر بالتمريرات الرأسية في العمق ومهمة الوسط المتابعة والتهديف.

ـ الأهلي كان سباقا في الكرة البرازيلية غيره كانوا مقلدين له.

ـ اسألوا سلطان بن فهد عن سر كؤوس الخليج وكؤوس آسيا، إنه ملف للتاريخ من يقلب صفحاته؟!

ـ منصور البلوي الحاضر في تاريخ الاتحاد، ماضيه وحاضره وأمله جداً في المستقبل.

ـ طلال بن منصور (من زمان انت وينك).

ـ عادل عصام الدين مالك سكت.. قولي فين أخوك؟

ـ يا الخليف.. إلى متى يبقى قلمك في غمده؟



*نقلا عن الرياضي السعودية