أشباح الاتحاد

استحضرت كلمات النجم الاتحادي الكبير محمد نور مع دقائق المباراة الأولى يوم أمس عندما قال "ما في رجال في الملعب"، صدقت يا نور، أشباح يرتدون شعار الاتحاد ويبحثون بلا هوادة عن الملايين دون اكتراث لأي اعتبارات أخرى (لا شعار، ولا جمهور، ولا حتى رغبة صادقة في تحقيق الفوز)، بل على العكس لقد نجحوا في إنهاء التنافس الاتحادي الأهلاوي الذي امتد لعقود، وجاء ليتوقف على يد هؤلاء الذين سيحفظ لهم التاريخ عبثهم بتاريخ الاتحاد بقيادة إدارة معدمة عليها أن ترحل، وقبل ذلك تحرر خطابات إقالة المدرب الأجوف ومعه الأجانب المفلسين، فهذه المجموعة التي لا أقول إنها اتحادية وإنما هو الزمن الأغبر الذي جاء فيه هؤلاء الأشباح ليرتدوا شعار الاتحاد لتحل الكارثة الأهلاوية.

*نقلا عن الرياضية السعودية