اتحاد جدة يعلن امتناع لاعبيه عن تمثيله

أصدرت إدارة نادي الاتحاد السعودي بيانا رسميا تؤكد فيه امتناع عددا من اللاعبين عن الانتظام في المعسكر قبل مباراة الأهلي والذي خسرها الفريق 2-4 بالملعب الجوهرة مساء السبت وسط ردة فعل جماهيرية غاضبة بسبب تأثير النتيجة على المنافسة ضمن سباق لقب الدوري.



وقال البيان الأصفر الذي بث رسميا عبر صفحة النادي الرسمية في تويتر: "يوضح مجلس إدارة النادي بأنه خاطب لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم أمس لإبلاغها بامتناع عددا من لاعبي الفريق الكروي الأول عن الانتظام في المعسكر الداخلي بعد العودة من المعسكر الخارجي بدولة الإمارات مباشرة، وتم تحديد يوم غدا الأحد موعدا لعقد جلسة للتحقيق مع اللاعبين المتغيبين عن المعسكر".



وأضاف البيان: "كما يؤكد المجلس على التزامه بالشفافية الكاملة مع جماهير النادي وأنه قرر تأخير الإعلان عن هذه الخطوة إلى ما بعد المباراة مهما كانت النتيجة، مع التأكدي على أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة الفريق مهما كانت نتائجها وتبعاتها".



وتعتبر هذه المرة الثانية التي تكاشف بها إدارة الرئيس إبراهيم البلوي، الجماهير الاتحادية، فقبل فترة قصيرة أعلن النادي الجداوي عن تغيب مهاجمه فهد المولد عن التدريبات لمدة 3 أيام دون وجود إذن رسمي، فيما كشف مقربون لـ"اللاعب" عن عقده اتفاقا مع المدرب الروماني بيتوركا بسبب منعه عن المشاركة في مباراة النصر الإماراتي.

