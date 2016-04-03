الريال وزيدان يقهران برشلونة في الـ"كامب نو"

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا قبل النهاية بخمس دقائق ليقود ريال مدريد الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين - للفوز 2-1 على مضيفه برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.



وتقدم جيرار بيكي مدافع برشلونة بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 وأدرك الفرنسي كريم بنزيمة التعادل لريال بعد ست دقائق.



وتعرض سيرجيو راموس مدافع ريال للطرد بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83 لكن رونالدو خطف هدف الانتصار بعد دقيقتين.



وتلقى رونالدو تمريرة من جاريث بيل ومهدها لنفسه على صدره بشكل رائع ثم سدد الكرة بقوة في مرمى الفريق المتصدر للدوري.



وأصبح رصيد ريال 69 نقطة لكنه بقي في المركز الثالث ويتأخر بفارق سبع نقاط عن برشلونة بينما يملك أتليتيكو مدريد 70 نقطة.