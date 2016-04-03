السعادة لهم

عاد الوحدة إلى منصات التتويج وما أجملها من عودة للعنابي الذي أهدى السعادة لجمهوره في نهائي كأس الخليج العربي. لم يشغل الوحدة نفسه بصراع من سيواجه في النهائي، بل شغلها بكيف يحرز اللقب. فكر في النهاية مدرب بثقل أغيري الذي هيأهم للعب النهائي بكامل تركيزهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية دون أن يتشتت ذهنهم بين الأهلي والشباب.

فعلاً برافو أغيري، برافو لهذا المدرب الذي يعمل في صمت واستطاع أن يعيد الفريق إلى المنافسة. ولو أن ظروف الفريق كانت أفضل لربما شاهدناه منافساً على الدوري في الموسم الجاري، ولكن المهم الآن هو عودة الفريق إلى درب البطولات ولعل المقبل فيه خير كثير للعنابي.

نهائي وتتويج انتظره الجمهور العنابي ولن يعكر فرحهم طرد فالديفيا الذي يبدو كأنه مكتوب عليه أن يلعب مباراة ويطرد أخرى، ومن حسن حظ فالديفيا أن فريقه استطاع الصمود حتى نهاية المباراة رغم النقص العددي بسببه. هذه المرة عدّت على خير ولكن على إدارة الوحدة أن تجلس طويلاً وتتحدث إلى فالديفيا، لأنه ليس في كل مرة سوف تسلم الجرة.

عموماً الوحدة توّج بطلاً وجمهوره ارتدى ثوب الفرح، وبعد التتويج كانت فرحة إسماعيل مطر كبيرة وهو يتحدث لوسائل الإعلام قائلاً: «سعيد وأنا أعيش لحظات الفوز بالبطولة مع لاعبي الوحدة الذين لم يسبق لهم التتويج»، كذلك هو في لحظات الفرح إسماعيل يكون «مطر».

*نقلا عن الرؤية الاماراتية