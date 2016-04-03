العالم يتابع نجاحكم!

حكاية النجاح التي تتعهدها مملكة البحرين مع سباق الفورمولا وان- جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج، هي حكاية من حكايات كثيرة، اعتادت المملكة تقديمها للعالم أجمع كوجه مشرف، يعكس القيمة الكبيرة من التميز والابداع، وأيضا الصورة المعبرة عن العديد والعميق من الجوانب التاريخية والحاضرة التي تخص المملكة وشعبها، ومن يقيم على أرضها، ولا غريب اليوم وفي الذكرى الثانية عشرة لانطلاق المنافسات على أرض المملكة، أن نتحدث عن علاقة طويلة ودقيقة بين اصحاب القرار العام بالمملكة، وتلك النظرة والرؤية التي امتدت الى سنوات، ومن واقعها تمكن العالم بأسره في التعرف على مجموعة كبيرة من الملامح والأهداف، وبعد بلورتها على أرض صلبة من الواقع، وتجسدت في أكثر من مشهد وحدث وعبرت بما لا يدع مجالا للشك أن البحرين التي ارادت أن تقول كلمتها على نفس المستوى، تجاوزت كل التوقعات والمؤشرات، وضربت أكثر من موعد مع العالم، حتى يتمعن ويدقق الجميع بصورة حقيقية متجلية دون أية زيادات أو رتوش.!

ان العلاقة التي ارتبطت بها المملكة مع النجاح في سباق الفورمولا، وان كانت ولا تزال الحدث والطرح الدائر، والذي من شأنه أن يتمعن ويتحاور في الكثير من الجوانب والتفاصيل، لعل أبرزها ما تم مناقشته قبل هذه السنوات الطويلة، وكيف كانت النظرة بعيدة الأمد حتى تقدم البحرين لكل العالم ودول الجوار، ما سيكون من نجاح وتميز وأيضا قدرة على اقناع العالم، وفي ذلك الاتجاه خطوة جريئة وخطرة في نفس الوقت، ذلك أن نقل الثقافة من ملعب الى الآخر، تتطلب الكثير من الحرص والدقة، والايمان أن أي تداعيات أو اتجاهات أخرى يمكن أن تنصب في غير صالح المسابقة أكثر مما تكون معها، الأمر الذي يحسب فيه للقرار الدقيق الذي كان، وكيف أن أصحاب القرار في المملكة تعاملوا مع المشروع مستعينين بثقل كبير من الخبرات، وايضا ايمانا بالقدرات والامكانات، وأن العمل والجهد الذي بذل سابقا لتأهيل الكفاءات والخبرات البحرينية الى هذا المستوى، قد حان الوقت لمتابعة تفاصيله وثماره، والتأكيد على علاقة وثيقة مع النجاح، عندما تبدأ نجاحك من القمة وتدعو الجميع لمتابعة التفاصيل والمناسبات.!

إن ما يتحدث عنه العالم الآن من نجاح، لا تنال مملكة البحرين سماته ومكتسباته وفقط، بل وايضا لدول جوارها والشرق الأوسط، وهو ذاته ما يتوجب أن تعيه الدول وكبرى المؤسسات، ذلك أن التركيز على القيمة الأكبر من التميز والنجاح، وبقدر ما تظهره من مخاطر وامكانية حدوث المزيد من السلبيات، الا أنها وفي نفس الوقت من شأنها أن تؤكد وتجسد من القيم، ما يدعو كل منتم للبحرين ومن يعيش على ارضها الآن الى الفخر والاعتزاز.!

*نقلا عن الأيام البحرينية