هاري كين ينقذ توتنهام من الخسارة أمام ليفربول

تعادل فريق توتنهام مع مضيفه ليفربول (1-1)، اليوم السبت على ملعب آنفيلد في إطار الجولة الـ32 من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

سجل "نجم اللقاء" البرازيلي كوتينيو هدف ليفربول في الدقيقة (51) من تسديدة صاروخية مقوسة، وأدرك الانجليزي هاري كين التعادل لتوتنهام في الدقيقة (63) من تسديدة مقوسة رائعة.

وسقط توتنهام في فخ التعادل ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، ويقلص الفارق مع ليستر سيتي "المتصدر" إلى 4 نقاط "مؤقتا"، في المقابل رفع ليفربول رصيده إلى (45 نقطة) لينتزع المركز التاسع من تشيلسي الذي تراجع للمركز العاشر(44 نقطة).

لعب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بطريقة (4-2-3-1) معتمدا على ستوريدج كمهاجم وحيد مع مساندة من ثلاثي الوسط كوتينو ولالانا وميلنر، في المقابل لعب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بنفس الطريقة (4-2-3-1) معتمدًا على هاري كين كمهاجم وحيد ومساندة من ايركسين وسون وألي.

جاء الشوط الأول مثيرًا من الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وسدد فيليب كوتينو كرة قوية مرت بجوار القائم (4)، ورد كريستيان ايركسين بتسديدة قوية لتوتنهام تصدى لها البلجيكي سيمون مينيوليه، حارس ليفربول (9).

واستمرت المحاولات الهجومية لأصحاب الأرض، وتصدى لوريس، حارس توتنهام، ببراعة لهدف محقق من تسديدة كوتينيو (12)، واعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة السريعة ومن إحداها هدد هاري كين مرمى مينيوليه إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم (26)، تبعه زميله النمساوي كيفين فيمر بتسديدة مرت فوق العارضة.

واصل حارس توتنهام لوريس تألقه وتصدى لتسديدة بالخطأ من زميله سون هيونج مين قبل أن يمنع هدف محقق من تسديدة ستوريدج (35)، ويتصدى لمحاولة أخرى من أدم لالانا (38)، وانقذ لوريس فرصة اخرى من نفس اللاعب (لالانا) في الدقيقة (40).

وكاد الانجليزي ديلي ألي أن يسجل هدف التقدم للضيوف لولا براعة مينيوليه، حارس ليفربول، في التصدى للكرة لينتهي الشوط الأول بعدها بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن نجم المباراة البرازيلي كوتينيو من تسجيل هدف التقدم لليفربول من تمريرة ستوريدج سددها قوية في شباك هوجو لوريس، حارس توتنهام، في الدقيقة (51).

بحث الضيوف عن التعادل وكاد ديلي ألي أن يحقق طموحات جماهير توتنهام لولا براعة مينيوليه في التصدى للتسديدة (55)، ورد ستوريدج برأسية مرت فوق العارضة (57).

واصل السبيرز بحثهم عن هدف إدراك التعادل، وسدد سون هيونج مين كرة قوية مرت بجوار القائم قبل أن ينطلق ايركسين بالكرة من الجانب الأيسر ويمررها لزميله هاري كين الذي سددها على يسار سيمون مينيوليه، حارس ليفربول، محرزًا هدف التعادل في الدقيقة (63).

وكاد ايركسين أن يسجل الهدف الثاني لتوتنهام لولا براعة مينيوليه في التصدى للكرة، بعدها دفع مدرب توتنهام بالبديل ناصر الشاذلي على حساب سونج هيونج مين (65)، ورد هندرسون بتسديدة لليفربول تصدى لها لوريس (69).

ودفع مدرب ليفربول بالبدلاء ديفوك اوريجي وج الين وايب، في المقابل دفع مدرب توتنهام بتبديل بمشاركة ماسون على حساب ألي.

رغم التبديلات إلا أن نتيجة المباراة لم تتغير خلال الدقائق المتبقية لتنتهي القمة الانجليزية بين ليفربول وتوتنهام بالتعادل الايجابي (1-1).