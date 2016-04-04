الحسم في جدة

** عطفاً على نتائج الجولة الماضية من دوري عبداللطيف جميل فإن المؤشرات تؤكد بأن حسم حامل لقب النسخة الحالية من الدوري سيكون يوم الأحد 24 ابريل الجاري وتحديداً في الجولة 24...

** أتحدث عن مواجهة الأهلي والهلال ويومها سيحل الهلال ضيفاً على الأهلي وليس أمامه سوى الفوز ليقترب كثيراً بل يلامس كأس الدوري بينما يومها سيكون الأهلي أقرب للقب الدوري بفرصتي التعادل أو الفوز ليحقق اللقب...

** أتحدث هنا عن صدارة الدوري وصراع اللقب لأنه الأكثر أهمية لمتابعي منافساته...

** لا أهمل أهمية بقية المباريات لكنها تمثل مجرد صراعاً نحو مراكز الوسط أو هرباً من خطر الهبوط...

** مباراتا القمة تمثلتا في لقاء الساحل الشرقي (الخليج – الهلال) التي لم يجد فيها الهلال صعوبة بالغة من أجل حصد النقاط رغم اجتهاد لاعبي الخليج...

** الهلال فاز بأقل الجهد وحسم المباراة مبكراً محتفظاً بجهود وطاقة اللاعبين للمباريات المقبلة الأقوى والأكثر أهمية في طريق الأزرق نحو اللقب..

** الهلاليون لم يجازفوا بلاعبيهم الذين كانوا قريبين بشكل كبير من جاهزيتهم البدنية وبمقدورهم المشاركة لكن المدير الفني فضل إراحتهم من أجل الجولات المقبلة ولضمان جاهزيتهم بشكل تام..

** المباراة الأخرى التي شاهدتها (معادة) بسبب تعارضها مع (كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد) فقد كانت قمة الساحل الغربي (الأهلي ـ الاتحاد) التي شهدت إثارة وندية لكن نقاطها في النهاية دانت للأهلي الذي اقترب كثيراً من لقب الدوري وأقصى (بشكل شبه رسمي) منافسه الاتحاد من آمال تحقيق اللقب...

** الأهلاويون فاجأوا ضيوفهم ببداية غير متوقعة وهدف مبكر رفع روح الأهلاويين المعنوية وهز روح لاعبي الاتحاد الذين بمجرد استعادتهم لتوازنهم ودخولهم للمباراة وجدوا شباكهم تهتز بهدف ثان زاد من روح الأهلاويين المعنوية وضاعف من انكسار الاتحاديين...

** الأهلاويون كانوا أكثر حضوراً أداءً وروحاً خصوصاً في الشوط الأول واستثمروا غياب مونتاري وياسين حمزة وهو الغياب الذي جعل العمق الدفاعي منهاراً بشكل كبير...

** حتى مع مطلع الشوط الثاني والاتحاد يعود ويقترب لم يهتز أو يختل الأداء الأهلاوي بل كانوا متماسكين وواصلوا زيارة شباك الاتحاد وحصدوا أهم ثلاث نقاط في مشوارهم نحو لقب جميل...

** الأهلاويون حرموا جيرانهم من آمال تحقيق اللقب وحصروا المنافسة (رسمياً) مع الهلال وبات لقاء جدة (الأهلي ـ الهلال) هو لقاء حسم هوية بطل النسخة الحالية من دوري عبداللطيف جميل...

** راقبوا كل لقاءات الأهلي والهلال وتحديداً مواجهتهما قبل نهاية شهر ابريل الجاري ففيها حصاد الدوري...

** الجميل في المنافسة على لقب (جميل) بين الفريقين المتنافسين (الأهلي والهلال) أن تحقيق اللقب بيد كل فريق دون الحاجة لأي تدخل من أي فريق آخر....

** بمعنى أدق وأوضح....فوز الأهلي في كل مبارياته المتبقية يمنحه اللقب دون أن ينتظر أي تعثر للهلال من أي فريق آخر..

** نفس الأمر ينطبق على الهلال فيما لو فاز في كل مبارياته...

** المثل العربي يقول (لن تشبع حتى تأكل بيدك)... فمن يشبع في النهاية؟

*نقلاً عن الرياضية السعودية