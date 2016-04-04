هل للجماهير فكر ورأي..؟

الجماهير تحب وتصفق لكنها لا تفكر..

الجماهير تمتلك "صوتاً" لكنها لا تمتلك "فكراً"..

وهذا هو جمال الجماهير وهذا هو عملها.. لكن الجماهير كثيراً ما تختطف "الرأي" من أهله، بتسييرها أصحاب "الفكر" حسب حبها وهواها ورغبتها؛ ليس لقوة حبها وعلو صوتها، بل لضعف بعض أصحاب "الفكر" وأهل "القلم" و "الكاميرا".

حين تقول رأيك وأنت تتلفت يميناً ويساراً دون أن تنسى أن تمر على المدرجات، فأنت لست صاحب "رأي" حتى لو كان لديك "رأي" معتبر، بل أنت صاحب "صوت" ينقل رأي "الجماهير" أو ما يوافق هواها لأنه يخشى سطوتها؛ لذلك يسير في ركبها، لكن له مقعد استثنائي في الدرجة الأولى.

صاحب "الفكر والرأي" لا يقول "رأياً" لا يؤمن به أو لا يعتقد صحته، ومتى ما فعل ذلك لم يعد من قوم "الرأي والفكر" حتى لو كان يحملهما ويملكهما ويجيد استخدامهما.

ليس عيباً أن يخشى صاحب "الفكر والرأي" الحشود والجماهير ويلوذ بالفرار برأيه منها فيصمت ويدس رأيه بين ثيابه، لكن العيب هو أن يتخلى عن رأيه ويلبس "رأي" الجماهير خوفاً من خسارتها أو طمعاً بحبها، فيقول ما تريد الجماهير ويصفق لمن تحب ويرقص على أهازيجها.. ويبرر كل كلمة قالها ولم تعجب الجماهير بأن مقصوده كان ما يوافق رأي الجماهير التي لا تمتلك رأيأ لها إلا "الهوى" و "الحب".

يصف "جوستاف لو بون" في كتاب "سيكولوجية الجماهير"، الفرد المنخرط في الجمهور بأنه يقترب كثيراً من الكائنات البدائية، فهو غير قادر على رؤية الفروقات الدقيقة بين الأشياء.. ويعتبر الجماهير مثل النساء تذهب مباشرة إلى التطرف، فما إن يبدر خاطر ما حتى يتحول إلى يقين لا يقبل الشك.. كما يؤكد أن نزعتي الاستبدادية والتعصب عامتان لدى كل فئات الجماهير.

(بين قوسين)

إلى كل شخص يعتبر نفسه مؤثراً في الوسط الرياضي: إما أن تستخدم عقلك وتفكر وتقول رأيك "أنت" أو ما تؤمن به، وإما أن تحترم عقول "الناس" وتصمت، فصوت الجماهير عال ورأيها المبني على الحب يصل إلى كل أذن قبل صوتك المبني على التبعية.



* نقلاً عن صحيفة الرياضي السعودية

