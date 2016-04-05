المستورد و"المهرود"!

غوركوف غادر مثلما غادر "حاليلو" وسعدان وماجر وغيرهم من المدربين المحليين و"المستوردين"، الذين تداولوا بالملايين والملايير على المنتخب الوطني الجزائري. وهاهي آخر الأنباء تقول إن "الفاف" تضمن وتوفر 150 ألف أورو، أي قرابة ملياري سنتيم، كسقف لمن سيدرّب لاحقا "الخضر"!

هذه الأجرة الشهرية الضخمة المثيرة للعاب والشهية، صاحبها يستحق أن يكون مدرّبا لـ "المحاربين"، مسخّنا لعضلاتهم. والحال، إن مثل هذا الراتب المغري، سيُمكن "الفاف" من العثور على البديل في أقرب وقت، فعندما تتوفر "الفرتونة" تشتري أيّ شيء ومن أيّ مكان!

البوسني خاليلوزيتش، الذي "توسله" الجزائريون لمواصلة تدريب الخضر بعد المونديال الأخير، خان ثقتهم وسحب منهم البساط. وكأنه كان يشتغل "باطل"، وفضل طبعا الذي يدفع أكثر، وفي ذلك لم يهمه البلد الذي يوظفه أو المنتخب الذي يدربه، وإنـّما همه ما سيدخل جيبه!

كذلك، الفرنسي غوركوف، تفاوض بطريقة استباقية، وأعلنها بالمزحة قبل أن يرسّمها، وربما كان هدفه الابتزاز والمساومة، لكن الجواب الذي لقيه على لسان الجزائريين عندما قالوا له "طريق السدّ.. تدّي ما تردّ"، فهم الرسالة ولم يجد إلا أن يحزم أمتعته!

رحيل الفرنسي مثله مثل البوسني، قد يكون حسب شرائح واسعة، غير مغضوب ولا مأسوف عليه، لكن الذي يُثير الاستفزاز أن غوركوف مثلا قبض ما لا يقلّ عن 14 مليارا من "شحيحة" الجزائر، مقابل الانتصارات والهزائم التي حققها للخضر، وبالتالي، فقد غادر، وهو رابح وخاسر لمغادرته الجزائر في نفس الوقت!

خاسر، لأنه ضيّع الأجر الذي كان يتقاضاه، وإن كان قد يجد نظيره في جهة أخرى، ورابح، لأنه قبض ما قبضه وسيُفاوض به في جهات أخرى. فإذا تحصل على مثله أو أكبر منه فقد ربح مرّة أخرى. وإن تحصل على الأقل، فقد استفاد من الجزائر ما "يعيّشه" طول الدهر!

الملياران اللذان تعرضهما "الفاف" على المدرّب المنتظر، دوّخا الجزائريين الذين يعيشون فترة نقاهة، أو بالأحرى تقشف وشدّ الحزام وربط السراويل، لكن المهدئات التي توفرها كرة القدم وتوزعها بالقسطاس على عامة الناس، ولا تفرّق بين وزير ومير ومدير وغفير، تجعل تلك الأجرة مجرّد بقشيش!

ستعثر "الفاف" على خليفة غوركوف، أو سيعثر هو عليها، لكن الجزائريين، وليس أهل "الجلدة المنفوخة" فقط، يتمنون أن يكون البديل مقنعا و"ماشي خسارة" فيه الملياران، خاصة مع المهمة المعقدة التي تنتظره، في انتظار أزمة جديدة، ورحيل جديد!

*نقلاً عن الشروق الجزائرية