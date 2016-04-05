حنفية الدعم!

حمد الله ونشكره على استجابته الفورية لنداء الجماهير الوفية التى ظلت تهتف لمصر كى ينجيها المولى من الولادة القيصرية المتعثرة امام نسور نيجيريا بعد ان نجح الدكتور رمضان صبحى فى اخراج الجنين من رحم امه «نيجيريا» بنجاح وارتياح حيث اثمرت الولادة عن مولود ذكر اسمه «هدف» أوصل مصر للأمم الافريقية القادمة. وبما ان الولادة كانت قيصرية فمن الواجب الا ننخدع فى المولود الجديد ولا تأخذنا نتيجة الولادة لأحلام وهمية ومن ثم وجب علينا ان ندرس ونحلل ونخطط من الان للحفاظ على المولود الذى لن يعيش طويلا فى حضانات الأكسجين او عن طريق المعلبات والاطعمة المعلبة ولن يعيش أيضا بالولائم والتكبير والتهليل فى زار حملة المباخر فى الاعلام! علينا الا ننخدع فى النتائج ونعيش الواقع الذى يؤكد اننا نحتاج الى ترميم بالدفاع وتطوير بالوسط وتفعيل بالهجوم ان كنا نريد بالبطولة.

<< القضاء الإدارى حل اتحاد الكرة ومن قبله حل مجلس إدارة النادى الأهلى لكنه لم يحل العقد القانونية والنفسية والاعلامية المترتبة على الحل! ولم يحل الازمات التى ستلاحق الرياضة المصرية من الداخل او الخارج!

ان ما حدث من تهريج خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يثبت ان المصالح الشخصية تتغلب على مصلحة الرياضة وان الجلوس على المقاعد اهم من تركها للأكفأ! لقد بات واجبا على مجلس إدارة اتحاد الكرة ان يترك مكانه بهدوء ودون ضغوط مكتفيا بانه أعاد مسابقة الدورى للنور واوصلنا للأمم الافريقية بعد غياب 3 دورات متتالية!

<< مبروك لطلائع الجيش بقيادة شريف الشمرلى وصوله لبطولة العالم للأندية فى الكرة الطائرة، مبروك لقيادات القوات المسلحة، ومبروك لفريق سموحه بقيادة جابر عبد العاطى حصوله على الميدالية البرونزية. ونأمل من طلائع الجيش ان يواصل قتاله بنفس الروح والطموح للفوز بكأس العالم للأندية بدلا من الاكتفاء بالتمثيل المشرف.

*نقلاً عن الأهرام المصرية