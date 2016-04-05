دونيس: الآسيوية ليست لقمة سائغة

وصف جوريجوس دونيس، مدرب الهلال ، أن مباراة فريقه مع ضيفه الجزيرة الإماراتي بالمواجهة المهمة، معتبراً أن فريقه خسر 4 نقاط أمام بونيودكور والجزيرة في الدقائق الأخيرة

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "نملك 5 نقاط من ثلاث مباريات، وبالنسبة إلي كنا الأحق في تحقيق 9 نقاط، حيث تعادلنا في آخر الدقائق من عمر مواجهتي باختاكور الأوزبكي والجزيرة الإماراتي، وشاهدت اليوم مباراة فريق غوانزو الصيني بطل النسخة الماضية، الذي غادر البطولة بنسبة 99%، وهذا الأمر يبين أن مباريات البطولة ليست بالسهلة".

وذكر دونيس في المؤتمر الصحافي أن عليهم الاجتهاد في مواجهة الغد لتحقيق النقاط الثلاث، ذاكرا أن الواجب عليهم التأثير على اللاعبين لزيادة تركيزهم في اللقاءات التي يخوضونها، وزاد: "الأخطاء التي كانت في الدقائق الأخيرة من مبارياتهم الماضية ليست أخطاء تكتيكية، وهي تندرج ضمن الأخطاء الشخصية، مشــددا على أهمية حضور الجماهير في لقاء الغد، إذ يعتبرهم أحد العناصر المهمة لفريقه، وأضاف: "حين اخترت ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز نظير أرضيته المثالية، إضافة إلى أن تأثير ما يقارب الـ15 ألف متفرج يختلف عن تأثيرهم في ستاد الملك فهد الدولي".

من جهته، أكد اللاعب محمد جحفلي أنهم سيخوضون مباراة الغد بكامل تركيزهم ليحقّقوا النقاط الثلاث، ويستمروا في المنافسة على صدارة المجموعة.

وعن تلقيهم للأهداف في الدقائق الأخيرة، أجاب: "ما حدث لنا في مبارياتنا الأخيرة يعود إلى قلة التركيز منا كلاعبين، وفي مواجهة الغد سنخوض المباراة بتركيز عالٍ، ونتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها في لقاءاتنا الماضية".