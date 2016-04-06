ديغاو: قميص المنتخب السعودي.. أمنية

أفصح البرازيلي رودريغو ديجاو، مدافع الهلال السعودي، عن رغبته في اللعب لصالح المنتخب السعودي يوما من الأيام، فيما أكد استمتاعه بالعيش في جلباب العاصمة السعودية الرياض منذ قدومه قبل عامين، بينما أشار اللاعب إلى طموح الفريق الأزرق تحقيق المزيد من النجاحات تحت إمرة المدرب اليوناني جورجوس دونيس.

وقال ديغاو في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى": "اريد ان اشعر انني لاعب سعودي لأنني لاعب اجنبي ولكن اذا في يوم من الايام ارتديت قميص المنتخب السعودي سوف اكون سعيدا جدا، اعتقد ان كثيرا من الاشياء تغيرت واصبحت من الماضي بينما اليوم اصبحت اكثر خبرة من قبل سنتين في الدوري السعودي، واتمنى ان استمر في السعودي لاطول فترة ممكنة".

وحول حضوره إلى السعودية عن طريق زميله السابق تياغو نيفيز: "بصراحة قبل الحضور الى هنا لم اكن اعرف اي شي عن الكرة في السعودية لانني عشت في البرازيل وهي بعيدة جدا ولكن عندما سنحت لي الفرصة بحثت عن طريق تياغو الذي اعطاني الكثير من المعلومات وبدات اتابع بحكم موافقتي على العرض قبل توقيع العقد وشاهدت ان كرة القدم في السعودية صعبة جدا وفيها تنافس كبير في الدوري المحلي مثل البرازيل او اي دوري ثان والفارق الوحيد عن البرازيل هو عدد الاندية المشاركة، هنا اربعة عشر فريقا وفي البرازيل 20 وبالتالي الصعوبة فيها تكون اكثر ولكنها نفس المستوى".

وعن أداء الفريق الأزرق حالياً وخوضه المزيد من الصعوبات المحلية والخارجية: "الفريق جيد والجميع جيدون وصلنا اذا ما خانتني الذاكرة لكل النهائيات ولكن لم نحقق بطولة هذا وصعب علي وعلى النادي واعتقد ان الفريق يؤدي بشكل جيد، لا يمكن التوقف لابد من الاستمرار في الفوز واذا لم نفوز الضغوطات ستأتي وعلينا الاستمرار لتحقيق المطلوب".

وتحدث ديغاو بصراحة عن مدربه السابق الروماني ريجكامب قائلاً: "لكل مدرب له طريقة في العمل وانا قلت في مرة سابقة عن ريجي انه شخص صعب التعامل معه وشخصيته قوية ولا يمكن التقليل منه، اما عن دونيس فهو يعمل كثيرا ومنذ وصوله اعطى وجه جديد للفريق وخطة جديدة وبالتالي البطولات اتت معه ولكنه شخص رائع خارج الملعب واتمنى ان يستمر معنا ونفوز بالبطولات".

وأضاف: "نحن هنا لنتعود على اي خطة او طريقة لعب، واعتقد ان الفريق معتاد على طريقة 4-4-2 او 5-3-2، والمدرب قالها مرة ان الفريق استطاع ان يتكيف على الطريقتين، هذا المدر بيعمل على التغيير ولا يفرق ما هو الخطة التي يعتمدها المهم اللعب والفوز وتأدية المطلوب في الملعب".

وأبدى ديغاو انزعاجا من اصاباته المتتالية، وبرر ذلك قائلاً: "الاصابة لها فترة تضايقني منذ وقت العملية، علي المضي ولعب مباريات كثيرة واخذت ابرا كثيرة بسبب الاصابة من اجل تخفيف الالم وبالنسبة لي هذا ليس عذرا لا يمكن اتعذر باصابتي اذا لعبت ولكن اريد ان العب جيدا والمسؤولية تقع علي، اذا قدمت اداءا غير جيد لن اضعها عذرا، التزمت بالعلاج وضميري مرتاح ولكن الامور تحدث والان سوف اعالج بطريقة افضل".

ويرى رودريجو ان زيادة عدد الاندية في الدوري السعودي ستساهم في زيادة اثارة البطولة: "لا اعرف اجندة المسابقات ولكن اذا تم اعتماد زيادتها سوف تكون المتعة اكثر ومع هذا الدوري صعب جدا بدليل اننا لم نحقق البطولة منذ خمس سنوات".

ويعجب المدافع الأسمر، أداء زميله ياسر الشهراني، وزاد: "انا من اشد معجبي الشهراني، احب كثيرا اللاعب الذي يراقب كثيرا ويساند اثناء المنافسة، عندما تلعب امامه تحسب له الف حساب خاصة انه سريع جدا ولا يقف في الملعب وانا انادية بالماكينة ، بالنسبة لي هو ظاهرة كروية، اما عن اللاعب الاخر فهو سلمان الفرج لاعب مميز وموهوب وباستطاعته اللعب في اي ناد بالعالم".

ويؤكد ديغاو أن مستقبله مفتوح مع الهلاليين بقوله: "المستقبل مفتوح وعقدي ينتهي في يناير 2017، ولكنني مرتاح ومركز جدا مع الفريق واريد تحقيق البطولة وحسب الظروف سيتحدد بقائي من عدمه، اتمنى ان ابقى لسنوات عديدة مع الهلال اذا ما ارادت ادارة النادي، واذا لم يرغبوا بالتجديد سأجد سعادتي في مكان اخر والامر في النهاية متروك لادارة الهلال".

وختم حديثه قائلاً: "اعتقد ان الوقت قد حان لتحقيق لقب البطولة الاسيوية اتمنى ان لا تخرج من ايدينا، اثبتنا اننا قادرون على الوصول الى النهائي وهو ليس بالامر الصعب لكن العين الان على اللقب".

