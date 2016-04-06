لجنة القيم بالفيفا تجري تحقيقات مع الكولومبي تروخيو

فتحت غرفة التحقيقات بلجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا رسميا مع الكولومبي ميخيل تروخيو عقب إقراره بذنبه الشهر الماضي أمام محكمة اتحادية أميركية فيما يخص أربع تهم بما في ذلك التحايل للقيام بعمليات غسل أموال والاحتيال الإلكتروني.

وقالت غرفة التحقيقات بلجنة القيم في بيان، اليوم الأربعاء "بعد ان فحصنا كافة الأدلة ذات الصلة واستنادا إلى اقرار ميجيل تروخيو بذنبه أمام محكمة اتحادية في نيويورك فتحت غرفة التحقيقات تحقيقا رسميا مع السيد تروخيو".

وأضافت "باعتباره متعهدا لإقامة مباريات مصرح من قبل الفيفا فإنه ملتزم بميثاق أخلاقيات الاتحاد الدولي للعبة".

وأشارت غرفة التحقيقات إلى أنه سيتم التحقيق في أمر مدفوعات قدمها تروخيو لمجموعة من مسؤولي كرة القدم.