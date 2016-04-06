مهدي علي وأهم وأخطر تصريح

حمل حديث مهدي علي مدرب منتخب الإمارات بعد التعادل مع ضيفه السعودي والتأهل معاً إلى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، الكثير من الأسرار التي كتمها في أوقات عصيبة، متحيناً الفرصة المناسبة، وأهمها وأخطرها رغبته الجادة في تطويل فترة المعسكرات، وعدم كفاية ثلاثة أو أربعة أيام التي تسبق المباريات، وأنها لا تحقق الغرض فنياً وتكتيكياً.

الأكيد أن بعض مطالبه تخالف تعليمات فيفا، وقد تؤثر على «دوري المحترفين»، وبالتالي نسأل: هل هذا من حقه؟!

ومن جانبي أقول: نعم، كون هذا مختصاً بلاعبي الدوري المحلي، بشرط التنسيق مع اتحاد القدم ولجنة دوري المحترفين، وعدم الإضرار ببرمجة المسابقات.

والمدرب القدير مهدي علي، أكد عدم تقليله من عمل الأندية ولا مدربيها، ولكنه يشير إلى مدى حاجة اللاعبين إلى تدريبات أكثر، ومباريات أقوى ترفع من مستوى الجاهزية والانسجام، تأهباً لمشوار صعب جداً، «معترفاً» بأنه أخطأ في الصيف الماضي بعدم اللجوء لمثل هذا العمل في بداية استعدادات الأندية، مشدداً على أنه «لن يكرر هذا الخطأ».

وفي هذا تأكيد على أنه ماضٍ في تحقيق رغبته بهَمٍ وطني كبير وتدارك القصور فنياً وبدنياً.

ومن جانبي أراه محقاً، بشهادة مدربين سعوديين يطالبون بزيادة مدة معسكرات المنتخب السعودي، وتأدية مباريات قوية تعوّض النقص الذي يعانيه اللاعبون في الأندية.

عموماً ننتظر ردود أفعال الأندية والمدربين الأجانب.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية