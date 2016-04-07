اتحاد جدة على بعد مباراتين من رقم الأهلي السيئ في آسيا

أنهى اتحاد جدة مباراته الآسيوية السادسة دون تحقيق أي فوز في دوري أبطال آسيا، كثالث أسوأ رقم في تاريخ مشاركات الأندية السعودية بالبطولة القارية الأهم متساوياً مع الفتح الذي شارك في نسخة واحدة، وخلف جاره الأهلي والشباب.

ولم ينتصر الاتحاد في آسيا منذ مايو 2014 وتحديداً بعد فوزه على الشباب في ثمن النهائي، وفي الدور اللاحق خسر من العين الإماراتي ذهاباً وإياباً في ربع النهائي، ولعب حتى الآن 4 مباريات في دور المجموعات تعادل في ثلاث منها أمام النصر الإماراتي ولوكومتيف طقشند ذهاباً وإياباً، وخسر أمام نصر دبي ليصل إلى المباراة السادسة على التوالي دون تحقيق أي فوز في البطولة.

ويعتبر أهلي جدة صاحب الرقم السعودي الأسوأ في غياب الفوز آسيوياً، بعدما بقي 8 مباريات وتحديداً منذ مارس 2008 وحتى مارس 2010، وفي النسخة الأولى خرج من دور المجموعات بخسارتين وتعادلين أمام السد القطري والوحدة الإماراتي، وتعادل كذلك مع الكرامة السوري ذهاباً وإياباً، وفي نسخة 2010 بدأ البطولة بخسارتين أمام الاستقلال والغرافة القطري، قبل أن يفوز على الجزيرة الإماراتي 5-1.

ويأتي الشباب ثانياً ببقائه 7 مباريات آسيوية دون تحقيق أي فوز بين مايو 2014 وذات الشهر من 2015، بخسارته ذهاباً وإياباً أمام اتحاد جدة في ثمن نهائي نسخة 2014، ولعبه 5 مباريات في دور المجموعات تعادل فيها مع العين وبختاكور وخسر ذهاباً وإياباً من نفط طهران، واتبعها بهزيمة أمام العين في الرياض، وكسر رقمه السيئ بتغلبه على بختاكور خارج الديار في الجولة الأخيرة،.

ولم يحقق الفتح أي فوز آسيوي في مشاركته القارية الوحيدة بنسخة 2014، وحينها تعادل مع بختاكور والجيش القطري وخسر منهما، وخسر أمام فولاذ الإيراني ذهاباً وإياباً.

وبين مايو 2007 وحتى أبريل 2009، لعب الهلال 5 مباريات آسيوية دون تحقيق أي فوز، تعادل في دور المجموعات من نسخة 2007 أمام الكويت الكويتي، وفي ربع النهائي تعادل ذهاباً وإياباً مع الوحدة الإماراتي، وفي دور المجموعات بنسخة 2009 تعادل مع صبا قم الإيراني وبختاكور الأوزبكي، ويفوز بعدها على أهلي دبي 2-1.

وغاب الفوز الآسيوي عن النصر منذ مايو 2011 وحتى أبريل 2015، وبقي حينها 4 مباريات دون أي فوز بخسارتيه أمام استقلال طهران في دور المجموعات بالنسخة الأولى وأتبعها بخسارة أخرى من ذوب آهن في ثمن النهائي، وفي النسخة الماضية تعادل في مباراتيه أمام بختاكور ولخويا قبل تحقيق الفوز الأول على بيروزي الإيراني.



وبقي الأهلي 4 مباريات دون تحقيق الفوز بين أبريل 2010 وحتى مارس 2012، عندما خسر في النسخة الأولى أمام استقلال طهران 2-1، والغرافة بهدف دون مقابل، وفي النسخة الثانية خسر أمام لخويا القطري 1-0، وتعادل مع ساباهان 1-1.

وكرر الهلال بقاءه 4 مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في دوري أبطال آسيا 3 مرات، الأولى كانت بين سبتمبر 2010 وحتى مايو مارس 2011، عندما خسر أمام الغرافة في إياب ربع النهائي 4-2، وبعدها مني بخسارتين أمام ذوب آهن الإيراني في نصف النهائي، وفي المباراة الأولى من دور المجموعات خسر مباراته مع سابهان الإيراني 2-1.

وفي المرة الثانية بين مايو 2011 و أبريل 2012، لعب الهلال 4 مباريات لم يذق طعم الفوز فيها، الأولى أمام اتحاد جدة في ثمن النهائي وخسرها 3-1، وأعقب ذلك 3 تعادلات مع بيروزي الإيراني والغرافة القطري والشباب الإماراتي، وبين نسختي 2013 و 2014، خسر من لخويا في ثمن النهائي وتعادل معه إياباً، وتعادل مع أهلي دبي 2-2 وخسر في إيران أمام سابهان 3-2.