الإحترافية والعنقاء والخل الوفيّ

كنا ولا زلنا نزعم أننا نتعامل بشكل محترف في الشأن الرياضي لكن الأكيد أن التعامل مقتصر على القشور فقط، والشواهد أكثر من تكفي المساحة لسردها.

اللاعب يطالب بالإحترافية وهو لا يعرفها إلا في الحديث عن مستحقاته المالية فيما إهماله وتغيبّه المستمر عن التدريبات، وضعف أدائه أمور يرفض الخوض فيها أو وصولها إلى الإعلام.

رئيس النادي يتدخل في كافة الأمور الفنية والإدارية والإعلامية، وهو من يُتم التعاقدات ويختار اللاعبين المحليين والأجانب، ولا يجد حرج في التأكيد على أن عمل إدارته محترف.

مدرب الفريق الذي كان المأمول منه أن يفرض رؤيته ومنهجيته وأفكاره، ويُسهم في تطوير قدرات اللاعبين يتحوّل إلى موظف عابر يكتفي بساعة ونصف إلى ساعتين عمل في الفترة المسائية، ورغم ذلك يصف نفسه بالرجل المحترف.

المشجع الذي يكتفي بالتحوّل إلى مشجع بالإنتساب أو عن بُعد، ويردد جملة من شعارات الدعم والمساندة في وسائل التواصل الإجتماعي لناديه لكنها تغيب على أرض الواقع وفي المدرجات، ويطالب كل من سبق بالعمل الإحترافي.

مسكينة هذه الإحترافية التي بات ترديدها في المشهد الرياضي المحلي أكثر من تطبيقها، وللأمانة إفتقادها لا يقتصر على الأندية الرياضية فقط بل حتى في الإتحادات الرياضية ولجانها.

وأعتقد أن مجرد التوقف أمام عمل بعض اللجان ستكون نتيجته بلا

شك أبعد ما تكون عن الإحترافية التي كُلاً يدعي وصلاً بها.

أخيراً أجزم أننا تخصصنا خلال الفترة الأخيرة في ترديد الشعارات، والعبارات الرنانة لكن الواقع والنتائج تخالف كل ما يتم ترديده، وتُبث أنها للإستهلاك الإعلامي والجماهيري الذي لم يعد يتقبلّها أخيراً بل يرفضها ويرفض كل من يرددها، ولعل هذه المرحلة هي بداية التصحيح الذي ننشده لنصل إلى الإحترافية التي كثيراً ما سمعنا عنها ولم نراها مثل العنقاء والخل الوفيّ.

*نقلا عن عين اليوم السعودية