الاتحاد إلى حافة الهاوية

*سياسة (حافة الهاوية) وبدون فلسفة سياسية تعني: تصعيد أزمة في العلاقات الدولية بين الدول إلى حافة الحرب دون تجاوز (الحافة) بهدف تحقيق مكاسب معينة، أي دون الانخراط الفعلي في الحرب. ولا شك أن ذلك يتطلب أقصى درجات ضبط النفس وإلا وقع المحظور واندلعت الحرب ووقع الجميع في (الحفرة). ويعتبر وزير الخارجية الأميركي جون دلاس أول من استخدم ذلك المصطلح.

*تمر العلاقة بين إدارة الاتحاد من جهة وبين لاعبي الفريق من جهة أخرى بمنعطف صعب في غاية الخطورة وغير مسبوق في تاريخ النادي. بدأ التصعيد في الأزمة من الإدارة الاتحادية عندما أصدرت بيانا ضد اللاعب فهد المولد، وكان من المفترض على الإدارة معالجة الأمر داخلياً لكنها فضلت المعالجة على رؤوس الأشهاد، ثم ازداد التصعيد والوضع تأزماً عندما أصدرت الإدارة بياناً ضد بعض اللاعبين لعدم التحاقهم بالمعسكر بسبب رواتبهم المتأخرة وهددت فيه برفع الأمر إلى لجنة الاحتراف، ثم ما لبثت أن أصدرت بياناً آخر تستنكر فيه تلك الاتهامات التي صدرت من قبلها بعد أن هدد اللاعبون الإدارة بالخروج عبر أحد البرامج الرياضية وكشف المستور.. تخبط إداري ينبئ بضعف الإدارة حد الترهل!!

*العجيب الغريب أن التصعيد جاء قبل نهاية حصاد الموسم بشهرين وكان من المفترض على الإدارة مداراة الوضع ومعالجته بحكمة ريثما ينتهي الموسم، وألا تلجأ للتصعيد لكنها فضلت أن تدعم بعض الإعلاميين وتؤيدهم في تشويه صورة اللاعبين أمام الجماهير، وتتنصل من الأسباب الحقيقية لهزيمة الأهلي التاريخية. إدارة جعلت همها الأول رضى الإعلام ولو على حساب اللاعبين، لا شك هي إدارة مترنحة آيلة للسقوط، ظهر دعم الإدارة لبعض الإعلاميين ليس في هذه الأزمة المفتعلة فحسب إنما في العديد من المواقف والشواهد لا حصر لها. من الأساس هي إدارة إعلام إذ حظيت بدعم إعلامي هائل لا نظير له بين جميع الإدارات التي تعاقبت على النادي من قبل حتى أن تتم لها الأمور ويستتب لها الوضع في نادي الاتحاد، بدأ ذلك الدعم منذ قرابة السبع سنوات، إذاً هي علاقة منفعية بحتة!!

*ليس لدى الإدارة أي نهج استراتيجي تسير من خلاله سواء على الصعيد الفني من حيث التعاقدات مع اللاعبين أو حتى المدربين، أيضاً على الصعيد المالي المبهم المتردي رغم وعد البلوي بالشفافية وبحق أصغر مشجع اتحادي الاطلاع على الوضع المالي، مروراً بالجمعية العمومية العادية وعدم إقامتها وسكوت الرئاسة العامة عن ذلك، بل تعدى الأمر إلى حرمان أعضاء الجمعية العمومية حقهم بالاضطلاع على القوائم المالية واقتصار ذلك الحق على المرشحين، ما علينا خلونا في المهم، تكفل أنمار الحائلي بمكافآت اللاعبين في المباريات المحلية والآسيوية لكن الإدارة اصطدمت بأنمار أيضاً وحرمت نفسها واللاعبين من ذلك الدعم ما يعني أن إدارتها للنادي تسير وفق نهج تصادمي رهيب. ماذا هل قلت في بداية هذه الفقرة (استراتيجية)؟ يبدو أن ذلك المفهوم يستشكل على إدارة البلوي فهمه!!

*لا يفهم من عنوان المقال بأن الفريق قاب قوسين أو أدنى من حدوث كارثة فالفريق وضعه مستقر في الدوري وإن بدت حظوظه تتضاءل في البطولة وفي بطولة آسيا، لكن بعد التصعيد الأخير وعدم ضبط النفس من قبل الإدارة أصبحت بيئة النادي لا تطاق والفريق قاب قوسين أو أدنى من الوقوع من على حافة الهاوية إلى (الحفرة) بانتقال بعض اللاعبين إلى الأندية المنافسة، وبالتأكيد المعنين بذلك الأمر كل من يهمه اتحاد ما بعد مرحلة البلوي !!

(ببوز القلم)

يقول الروائي الفرنسي غي دو موباسان (الذكرى مرآة مؤلمة، محرقة.. مرآة حية مرعبة تسبب كل العذابات).

*اكذب بلا هوادة، اكذب حتى تختال الكذبة فرحاً وترقص على أنغام عزف لا يجيدها سوى من ضيع أمانة القلم.. اكذب واغرف من محبرة التدليس واخدع نفسك حتى تصدق بأنك لا تكذب.. في زمن البؤس الحقيقة المجردة تغدو مجردة من أي مصداقية، وفي زمن الرخاء تصبح الكذبة نكتة طاغية، بيضاء أو سوداء لا يهم فالمهم أن تتجرد من الرتابة والبلادة وتضحك حتى لو على نفسك.. فبعد مدة كل كذب بعض الإعلاميين في مقالاتهم ومنشتات صحفهم سيصبح ذكرى مؤلمة تسبب عذابات السنين للجمهور الاتحادي كما قال غي دو موسبان !!.. "دمتم طيبين".

*خاص بالعربية.نت - رياضة