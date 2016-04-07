الفرج وإدواردو يشاركان في تدريبات الهلال

شارك سلمان الفرج، لاعب الهلال رفقة زميله كارلوس إدواردو في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد أن أنهيا البرنامج التأهيلي، فيما واصل البرازيلي رودريغو ديجاو برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا ضمن حصة أقيمت على ملعب النادي يوم الخميس.

وبحسب المركز الإعلامي الأزرق، فقد عاود فريق الهلال تدريباته بعد تغلّبه على ضيفه فريق الجزيرة الإماراتي مساء الاربعاء، حيث أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء مرانا استرجاعيا، في حين أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركّزت على النواحي الفنية، طبّق من خلالها مدير الجهاز الفني اليوناني جوريجوس دونيس عددا من التدريبات التكنيكية، تلتها تدريبات على الكرات العرضية، قبل أن يختتمها بمناورة على ربع مساحة الملعب.