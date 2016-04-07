فيتفاتزيديس: في طريقنا نحو "لقب الدوري"

أكد إيوانيس فيتفاتزيديس، صانع ألعاب أهلي جدة، على سعي الفريق تحقيق بطولة الدوري هذا العام والغائبة عن خزائنه منذ أكثر من 30 عاماً، فيما أشار اللاعب اليوناني إلى إعجابه بإمكانيات زميله السوري عمر السومة وكذلك لاعب النصر أدريان ولاعب الاتحاد مونتاري.

وقال فيتفا في مقابلة حصرية لصالح برنامج "في المرمى": "انا فخور بأداء الفريق في مباراة الاتحاد، ساعدت زملائي لتحقيق الفوز، ولم اتصور النتيجة الكبيرة في الـ25 دقيقة الاولى، وكلنا سعداء بأننا حققنا هذا الانتصار". وزاد: " انا اؤمن ان المباراة مهمة وهي طريقنا الى اللقب، لدينا مباراة ضد الهلال، لو فزنا فيها سنكون قريبين جدا من اللقب".



وحول معاناته السابقة مع الإصابات: "كانت لدي اصابة قبل 3 اشهر وقاموا في النادي ببذل قصارى جهودتهم حتى يعالجوني وانا ممتن بذلك ومر شهرين واشعر انني تجاوزت الاصابة، اشكر المدرب والمعالج الطبيعي واحب ان اشيد موسى المحياني الذي كان مديرا للفريق، كان يطمئن علي ويتصل بي دائما".

وعن زيادة وزنه مؤخرا، نفى فيتفا ذلك قائلاً: "ليس كذلك لا اعتقد انني كنت اكثر لياقة، ما زلت كما انا ولا اعتقد ان ما تقوله صحيحا وشاهدت ذلك في اللعب".

ويرى فيتفا أن أدائه أفضل في الجناح الأيمن ولكن المدرب يضعه دائما خلف المهاجمين، وعن صعوبة اللعب في الدوري السعودي: "المواصافات في اللعب هنا له مميزات، هناك يوجد تكتيك عال، وهنا يلعبون بشغف ويركضون كثير ولديهم اللياقة جيدا وهذا امر الشغف مهم ويعجبني كثيرا".



وكشف اليوناني عن اللاعبين الذين يعجبونه في الدوري السعودي: "السومة افضل من افضل اللاعبين، يوجد أيضاً ادريان في النصر ومونتاري في الاتحاد، ام اللاعبين السعوديين، يعجبني سلمان الفرج في الهلال، وكذلك سلمان المؤشر في الأهلي".

