نجوم الرائد يلمعون في تشكيلة الجولة الـ21

شهدت قائمة الأسبوع الحادي والعشرين، بروز لاعبي الأهلي والرائد، وذلك بحسب اختيارات محللي قناة "العربية".

في البداية مع حراسة المرمى حيث يعود الى الخانة فهد الشمري بعد غياب امتدَ لأربعة اسابيع،استحق المقعد اثر محافظته على شباكه نظيفة من هجمات لاعبي الفيصلي، تمكن من صد الكرة هذا الموسم احدى وثمانين مرة.



مقعد الظهير الأيمن فاز به خالد الغامدي، لاعب النصر يظهر معنا للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما صنع هدف فريقه الثاني امام التعاون، بينما في خانة قلب الدفاع الأولى يطل علينا في القائمة المثالية محمد آل فْتِيل لاعب الأهلي، في خمس مباريات قطع الكرة تسعَ مرات وخلصَها اثنتي عشرة مرة ويجاوره في خانة قلب الدفاع الثانية حسين الشويش لاعب الرائد الذي يظهر معنا لأول مرة هذا الموسم، ارقامه تظهر صناعة َ فرصة واحدة ودقة ً في التمرير تصل الى سبعين في المئة.

أما عبد الرحمن العبيد فقد فاز بخانة الظهير الأيسر، لاعب القادسية يعود الى القائمة بعد غياب امتد لأربعة أسابيع، احصائياته تظهر التحامات ناجحة تصل نسبتُها الى ثلاثة وثمانين في المئة.

ننتقل الان الى خط الوسط وعلى الجانب الايسر، حيث كتب اليوناني فيتفا اسمه من نجوم القائمة المثالية لأول مرة، استحق الخانة بعدما سجل للأهلي في ديربي جدة هدفا وصنع اخر. الى جانبه في خانة الوسط الأيمن سالم الدوسري لاعب الهلال الذي هز شباك الخليج في الدقيقة الخامسة عشرة رافعا به رصيده من الاهداف الى ثلاثة.

عبد المجيد الرويلي لاعبُ التعاون حافظ على مقعده في محور الارتكاز تمكن من هز شباك النصر في الدقيقة التاسعة والثلاثين رفعا به رصيده من الأهداف الى عشرة. والى جواره يحضر معنا عبد العزيز الجبرين في خانة محور الارتكاز الثانية، احصائياته تظهر تسديدا على المرمى خمس مرات وتمريراتٍ بلغ اجماليها ثمانمئة وخمسةٍ وأربعين.

وفي خط الهجوم حيث حيث حجز الخانة َالأولى فهد الجهني لاعب الرائد، استحق التواجد بعدما كتب باسمه هدف فريقه الثاني والثالث وصناعة َ الأول امام الفيصلي، وفي خانة ُالهجوم الثانية فاز بها سلمان المؤشر بعد غياب امتد تسعة عشر أسبوعا، لاعب الأهلي تمكن من صناعة هدفين لفريقه امام الاتحاد.

نجم الأسبوع الحادي والعشرين ينتزع لقبَه فيتفا الأهلي، اللاعب اليوناني سجل باسمه اسرع هدف في تاريخ ديربي جدة وجاء في الثانية التاسعة والأربعين ويعتبر ثاني اسرعَ هدف في البطولة.

للمرة الثالثة هذا الموسم ينال السويسري غروس مقعد افضل مدرب، قائد الأهلي حافظ على صدارة الفريق للترتيب برصيد ثمان وأربعين نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال، غروس قاد فريقه للفوز على الاتحاد ذهابا وإيابا.

أما صافرة ديربي جدة فازت معنا بلقب افضل حكم، فالاسباني البرتو مالينكو سيطر على مجريات لقاء الأهلي والاتحاد، اشهر بطاقةصفراء واحدة لجمال باجندوح واحتسب ضربة جزاء واحدة نفذها الفنزويلي ريفاس مهاجم اتحاد جدة.

