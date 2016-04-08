الظروف أوقفت الفورمولا

خسر الجزيرة ففقد فرصة التأهل والاستمرار، وتعادل النصر ليتنازل عن الصدارة والتأهل المبكر، هكذا أنهى كل من العميد النصراوي وفورمولا العاصمة مهمتهما أمام الاتحاد والهلال، في إطار مباراة الإياب لمنافسات دوري أبطال آسيا، في محصلة قد تبدو متوقعة بالنسبة إلى الجزيرة الذي يمر بظروف استثنائية هذا الموسم، ومع ذلك فقد حاول واجتهد ولكنه اصطدم بجدار الخبرة التي منحت التفوق للهلال السعودي بهدف يتيم.

في المقابل، لم يستثمر العميد عاملي الأرض والجمهور لتأكيد الفوز على الاتحاد، ولم يستغل التراجع الفني والغيابات التي يعانيها الفريق السعودي، ليتنازل عن فرصة تاريخية للتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، حيث كانت النقاط الثلاث ستضمن له الصدارة والتأهل مبكراً بدلاً من الانتظار للجولة المقبلة أو التي بعدها.

محصلة الجولة الرابعة أبقت الحسابات قائمة بالنسبة إلى النصر والعين اللذين يحتلان الوصافة في مجموعتيهما، ومعها تعاظمت أهمية الجولتين المتبقيتين من دوري المجموعات الآسيوي، والنقاط الثلاث أصبحت مطلباً ملحاً للعميد والزعيم لضمان إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الحاسم، فيما خرج الجزيرة من الحسابات بعد الخسارة الأخيرة وهي الثالثة له من أربع مباريات.

كلمة أخيرة

بعد غياب طويل تعود عجلة دورينا إلى الدوران من جديد اليوم ومعها يتجدد الصراع الثنائي على اللقب والبطولة، والهروب الجماعي من القاع الملتهب بحثاً عن هوية الفريق الثاني الذي سيرافق الشعب للمظاليم.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية