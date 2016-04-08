طلال المشعل: افتقدت المتعة.. فاعتزلت الكرة

أشار طلال المشعل، مهاجم المنتخب السعودي السابق، إلى سبب اعتزاله لعب كرة القدم، حيث أكد أنه افتقد المتعة داخل المستطيل الأخضر وقرر رؤية المباريات من خلف الشاشات، فيما وصف هدفه في مرمى المنتخب الكويتي ضمن كأس آسيا 2000، بأحد أجمل ذكرياته خلال مسيرته الكروية التي ارتدها فيها قمصان الاتحاد والنصر والأهلي.

وقال المشعل في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى: "المجال الرياضي مو زي اول، اول كان فيه متعة وتستمتع داخل الملعب ومع اصدقائك، الان مافي زي اول وقررت الابتعاد، فقط اشوف واتابع المباريات، اول تشوف نجوم والحين نجوم عاديين".

وحول المنتخب السعودي وتباين المرحلة السابقة والحالية: "ايامنا كان فيه صعوبة للانضمام، واي لاعب يروح المنتخب هذا انجاز ويكرمه النادي على ذلك، الان اي لاعب يبرز يروح المنتخب والاعلام له دور طبعا، اما الان يفضلون الاندية على المنتخب".

وعن ذكرياته مع الأخضر: "أجمل ذكرياتي كانت هدفي في مرمى الكويت بكأس آسيا 2000". فيما ختم حديثه قائلاً: "سلمان الفرج ويحيى الشهري من ابرز المواهب، وحاليا هناك ندرة في المواهب مؤخراً".



