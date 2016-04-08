ماجد عبدالله: روح الانتصار فارقت النصر

أكد ماجد عبد الله، اللاعب السعودي السابق وأسطورة نادي النصر، أن الفريق الحالي افتقد روح الفوز والانتصار بعدما توج مرتين متتاليتين بطلا للدوري السعودي، فيما حمل مسوؤلية المستويات المتواضعة أفراد الفريق، فيما استبعد المهاجم المعروف استقالة الأمير فيصل بن تركي عن رئاسة النادي في الوقت الراهن.

وقال ماجد في لقاء خاص لصالح برنامج "في المرمى": "الخسارة من لخويا كانت مؤلمة هي غير مقبولة ويظل السؤال كيف يستطيع الفريق أن يقف مجددا على قدميه ويعالج نفسه حتى لا يخسر في المرة المقبلة". وأضاف شارحا ما يحدث في النصر فنياً: "الإعداد كان سيئا ومدته قصيرة، حتى تلعب مباراة رسمية يجب أن تقضي من 30 حتى 35 يوما في معسكر قبل أول مباراة رسمية وكي يشعر اللاعبين بنفسية جيدة قبل الدخول في المباراة، نحن نشاهد أكثر كثيرة وتمريرات سيئة من الخلف حاليا"ز

وحول أزمة الرواتب التي يعاني منها لاعبي الفريق: "توفير الراتب مسؤولية الإدارة ولكن أنا أتكلم كرجل داخل الملعب يفترض أدخل وانسى كل شيء من مشاكل مع الإدارة وألعب لأجل النادي، ما الوم اللاعب لو اكتفى بالتمرين ورفض يلعب المباراة، الومه لمن يلعب ويتقاعس فقط".

ورفض الأسطورة السعودية تغيير المدربين في الفريق الأصفر بشكل مستمر: "الخطأ حينما أجعل اللاعب يقرر مصير المدرب، لمن اكون واثق من مدرب مفترض اخليه بدون ادخل مع لاعبين كبار، والسؤال دام ان راؤول كانيدا مدرب جيد لماذا راح في المرة الأولى ولماذا رجع مجدداً؟، هذا تغيير يعطي اللاعبين بعدم الاستقرار وبسبب ذلك فقدنا روح الفوز والانتصار بغض النظر عن الإدارة وعملها".

وفي السنوات الأخيرة فشل النصر في التعاقد مع لاعب أجنبي مميز، ويعلق ماجد على ذلك قائلاً: "لا استطيع القول أن إدارة فيصل بن تركي السبب ولكن اللائمة على من يحضر اللاعبين، اللاعبين المحليين يساعدون الأجانب ولو لاحظت العام المنصرم كان يوجد لاعب برازيلي اسمه هيرناني لا يستطيع أن يركض وكيف أصبح هذا هداف البرازيل، بالطبع تأثير المحليين أكثر من الأجانب".

وحول مطالب الجماهير برحيل الرئيس عن سدة الرئاسة، اعترض ماجد قائلاً: "فيصل بن تركي ابن من ابناء النادي، حين كان صغيرا كان يحضر المعسكرات والمباريات، هذا الكلام لا يؤخر ولا يقدم، الامير لازم يجلس مع المحتجين عشان يشوف ويسمع منهم، النصر مفترض ما يكون بهذا الاداء وشيء محزن ما يحدث".

