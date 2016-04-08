مدرب الوحدة يؤكد: لم نضمن البقاء

أكد الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للوحدة السعودي، أن الفريق لم يضمن بقاءه بعد في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وذلك عقب الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مساء الخميس.

وقال مضوي، خلال المؤتمر الصحافي عقب انتهاء المباراة: "الفريق تنتظره مهمة صعبة خلال الجولات المتبقية، نحتاج إلى استمرار الأداء بهذا الشكل واللعب بروح عالية حتى نبقى بين الكبار".

وعن سير أحداث المباراة ومستوى فريقه، قال: "فرضنا أسلوبنا وسجلنا 3 أهداف وأضعنا ضعفها، وتلقى مرمانا هدفا من كرة مرتدة لكننا نجحنا في التقدم مجددًا ومضاعفة الفارق بعد أن تحلى اللاعبون بالهدوء والثقة".

وأضاف: "الفريق حقق الفوز اليوم رغم الغيايات العديدة، وأثق في جميع اللاعبين الذين ظهروا اليوم بمستوى مميز وكانوا على قدر المسؤولية ولعبوا بروح عالية".