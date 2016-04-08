8 فرق سعودية يحيط بها ظلام دامس

في الدوري السعودي الممتاز، بات صاحب المرتبة الثانية عشرة في دوري جميل معرض لخطر الهبوط إلى الدرجة الأولى، وذلك لأنه سيلعب مع الثالث هناك في مباراتين ذهابا وإيابا وهذه تعد سابقة بين الدوريين.

وتكشف "العربية" بالأرقام عن ثمانية فرق مهددة بالهبوط من دوري الكبار ويحيط بها ظلام دامس، ولكن تحقيق ذلك أشبه بالمعجزة بالنسبة لأصحاب المراكز التاسع والثامن والسابع من بينهم بطل الدوري في نسخته الأخيرة النصر.

البداية مع صاحب المركز السابع، الخليج يملك تسع وعشرون نقطة ويحتاج ست نقاط فقط حتى يأمن تماما الدخول إلى دائرة الهبوط، ويحتاج النصر الثامن سبع نقاط فقط أما السادس الفيصلي فتكفيه ثمان، وكل تلك الاحتمالات تزيد وتنقص حسب فوز أو تعثر المنافسين الآخرين على البقاء.

صاحب المركز العاشر الوحدة، فوزه مساء اليوم على الرائد وضعه أكثر في صندوق الأمان، بات لديه ثلاثا وعشرين نقطة، يحتاج لتعثر نجران والقادسية وهجر، مباراتين، حتى يستمر عاما آخر في "جميل".

الرائد حظوظه في البقاء تأثرت، خسارته من الوحدة أوقفته عند تسع عشرة نقطة إذ يطمح لتعثر نجران والقادسية الجمعة بالتعادل، وحتى يضمن أكثر استمراره موسما إضافيا، يحتاج للفوز على النصر والتعاون والأهلي ونجران.

نجران لديه تسع عشرة نقطة في المرتبة الثانية عشرة وبقاءه في هذا المكان يعني أنه أمام احتمال البقاء أو الهبوط لأنه سيواجه ثالث دوري "الأولى" مرتين، يتقاطع في مباراته الأخيرة مع الرائد، أما ما قبلها فإنه سينازل الهلال، الفيصلي، الفتح، تعثر منافسيه على البقاء يضمن له عاما مع الكبار.

القادسية الثالث عشر لديه سبع عشرة نقطة في طريقه ثلاث مباريات مع فرق تنافسه على البقاء نجران، الوحدة وأخيرا هجر فوزه عليهم سينقذه ويورطهم، ما عدا ذلك فإنه مهدد بالعودة حيث كان الموسم الماضي، ضمن مواجهاته المتبقية أيضاء لقاءين مع الفتح والخليج.

أصعب الاحتمالات تتعلق بفريق هجر القابع في مؤخرة الدوري لديه تسع نقاط وأمامه خمس مباريات صعبة، يلعب مع رباعي الصدارة إضافة إلى القادسية، فوزه عليهم مطلب ملح للبقاء، شريطة أن لا يكسب القادسية ثمان نقاط إضافية، ولا يصل نجران والرائد إلى النقطة خمسة وعشرين، ومعهم الوحدة الذي تكفيه خمس نقاط حتى لا يصبح آخر الدوري.

