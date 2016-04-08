(السموحة) يا العالمي..

جلست لأيام عدة متردداً بين الكتابة من عدمها، لأن قلمي قد جف حبره من كثرة الحديث عن هذا اللاعب وتصرفاته غير المحسوبة بين الحين والآخر، التي لا تمت لعاداتنا وتقاليدنا القطرية الاصيلة وبعيدة كل البعد عن أخلاقنا وقيمنا التي نشأنا وتربينا عليها، أتعرفون من هو؟ إنه لاعب منتخبنا ونادي لخويا أحمد ياسر الذي أتحفنا قبل أيام بآخر أفلامه، بمقطع فيديو ساخر شاهدناه جميعاً عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، مستهزئاً بنادي النصر السعودي بعد موقعتهم الاسيوية، بعبارات لا تليق بهم ولا بمكانتهم المحلية ولا القارية، وألفاظ نستغرب صدورها من لاعب دولي.

إدارة لخويا الأفاضل.. نتمنى أنكم قد جلستم بالفعل مع هذا اللاعب، ووضعتم حدا لتصرفاته وسلوكياته الصبيانية، وعرفتم ما هي الأسباب والدوافع التي تجعله يتصرف مثل هذه التصرفات الخرقاء، التي لا تمثل شخصه فحسب ولكنها تسيء لسمعة ناديه الذي ينتمي له ويحمل شعاره ويرتدي الوانه، كيف لا ولخويا له مكانته وسمعته البراقة محلياً وقارياً ولن يرضى لأي كان تشويهها أو المساس بها.

يا إدارة لخويا.. كلنا ننتظر منكم اليوم قراراً صارماً وحازماً مع هذا اللاعب، لأنه بصراحة صارت أفعاله (أوفر) لكي يكون عبرةً لغيره من اللاعبين ودرساً للاعبينا الصغار، ان الرياضة ليست فوزاً كما يعتقد البعض ولكنها اخلاق وروح رياضية قبل كل شيء.

نادي النصر رئيساً وإدارةً وجماهير.. نقدم لكم اليوم كامل اعتذارنا وأسفنا على ما بدر من هذا اللاعب، من تصرفات رعناء وغير مسؤولة تمثله وحده فقط، ولا تمت إلينا كإعلاميين وجماهير قطرية لا من قريب ولا من بعيد، بل تربطنا بكم علاقات متينة وأواصر قوية من الحب والاحترام المتبادل متجذرةً منذ الأزل، فقد عرفناك يا النصر العالمي منذ صغرنا وتغنينا بإنجازاتك وبطولاتك.

آخر الكلام

إدارة لخويا.. الحزم ثم الحزم ثم الحزم.

*نقلا عن الشرق القطرية