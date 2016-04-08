القادسية يواصل عروضه بفوز مثير على نجران

واصل القادسية صحوته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي أمام ضيفه نجران 2-4 في المرحلة 22 من المسابقة.

ورفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة متقدما الى المركز 11 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن نجران والرائد أصحاب المراكز 12 و13.

وسجل اهداف القادسية البرازيلي ماسينا 26 والعراقي سعد عبدالامير 81 ومدافع نجران علي الخيبري بالخطأ في مرمى فريقه 89 ونايف هزازي 90+3، وسجل هدفي نجران مدافعيه علي الخيبري 80 والبرازيلي ادريانو ألفيش 90+1.

وشهد الشوط الاول أفضلية للقادسية الذي فرض سيطرته على وسط الملعب وانتظر حتى الدقيقة 26 ليحرز هدف السبق عن طريق مهاجمه البرازيلي جيلبرتو ماسينا الذي حول تمريرة زميله مازن أبوشرارة بقدمه في شباك الحارس عبدالعزيز تكروني.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى نجران ومالت له الافضلية في الدقائق العشرين الأولى وسنحت فىصة ثمينة لمهاجمه البرازيلي مورايس الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله علي الزبيدي وسدد الكرة لتصطدم بالمدافع عبدالرحمن العبيد وتخرج إلى ركلة ركنية.

وعند الدقيقة 75 اضطر نجران للعب بعشرة لاعبين بعدما حصل لاعبه محسن العيسى على البطاقة الحمراء بعد دعسه لقدم لاعب القادسية حسن العمري بدون كرة.

وانتظر نجران حتى الدقيقة 80 ليسجل مدافعه علي الخيبري هدف التعادل، بعدما استغل تباطؤ مدافعي القادسية في إبعاد كرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

واغتال العراقي سعد عبدالامير فرحة النجرانيين بعدما سجل الهدف الثاني بعد مرور دقيقة على هدف الضيوف بعد تلقيه تمريرة من زميله وسام وهيب ليضع الكرة على يمين الحارس عبدالعزيز تكروني.

وعند الدقيقة 89 ارتكب مدافع نجران علي الخيبري خطأ فادحا بعدما حول عرضية لاعب القادسية عبدالرحمن العبيد برأسه بالخطأ في شباك فريقه.

وعند الدقيقة 90+1 سجل نجران هدفه الثاني عن طريق مدافعه البرازيلي أدريانو ألفيش الذي حول عرضية مواطنه بسمارك برأسه في شباك القادسية.

وعند الدقيقة 90+3 نجح مهاجم القادسية البديل نايف هزازي بتسجيل الهدف الرابع بعدما استغل تباطئ حارس نجران عبدالعزيز تكروني في ابعاد كرة ليخطفها ويضعها في الشباك.