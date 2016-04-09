آسيا تسخن الدوريات المحلية

من خلال الجولة الماضية لمنافسات دوري أبطال آسيا اتضح مدى تأثر أغلب الفرق الخليجية بالمنافسات المحلية، إما بالتركيز على إحدى البطولتين أو بتأثير أحدهما في الأخرى.

فالنصر السعودي تلقى خسارة رباعية من لخويا القطري لتأثر لاعبيه بالمجهود الكبير الذي بذلوه أمام التعاون محلياً بفوز صعب بعد تأخره بهدفين، واكبه فرحة عارمة بقيادة الرئيس الأمير فيصل بن تركي على دكة البدلاء تعبيراً عن معاناة ضغوط كبيرة، لكن تبعات تغيير المدربين والإصرار على لاعبين تائهين معنوياً وفنياً ظهر جلياً أمام لخويا الخطر جداً، من دون استفادة من مباراة الذهاب في الرياض.

وفي جدة، اتضح مدى إصرار العين على البقاء في المنافسة آسيوياً وتعزيز المعنويات لهيبة أقوى محلياً مع الأهلي منافسه في دوري الخليج العربي. أما الأهلي السعودي فدفع ضريبة المبالغة في تدوير اللاعبين برسالة صريحة أن هدفه دوري جميل وليس غيره، وخسر بعد أداء متوازن أمام عموري ورفاقه الجادين جداً.

وفي الرياض، فاز الهلال بشق الأنفس من دون عدد من نجومه بسبب الإصابة أو بقناعة دونيس. وكسب الأهم أمام الجزيرة الذي كاد يعيد سيناريو تعادل الذهاب آخر الدقائق بعد تدخلات مدربه الموفقة.

واتضح أن لاعبي الهلال لعبوا الشوط الثاني بثقة مبالغ فيها.

وفي دبي، كان التعادل عادلاً بين النصر الإماراتي والاتحاد السعودي بتطور عميد الإمارات وبقاء بصيص أمل لعميد السعودية الذي يعاني مشاكل من كل حدب وصوب.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية