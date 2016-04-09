إنشاء مؤسسة نزاهة رياضية بمباركة 50 منظمة دولية

وقعت 50 منظمة دولية بجانب ممثلين عن عدد من الحكومات وشخصيات رياضية ودولية بارزة على مسودة لإنشاء أول منظمة دولية تعنى بالنزاهة والشفافية في الرياضة العالمية، فيما سيطلق على المنظمة الوليدة التي لم يتحدد بعد مكان مقرها الرئيسي اسم المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة واختصارا "سيجا" فيما يعتبر المولود الجديد تتويجا لجهود مركز الدولي للأمن الرياضي.

وبحسب بيان حصلت عليه "العربية.نت" يوم السبت، فإن المنظمة الوليدة بكل ما يتعلق بالنزاهة في الرياضة عبر ثلاثة محاور رئيسية مقترحة كأساس لوضع رؤية ورسالة "سيجا" موضع التنفيذ، وهذه المحاور: الحوكمة الجيدة التي تستند على معايير مبادرة النزاهة والشفافية في الرياضة، والتي تتضمن أعلى المعايير من حيث الديمقراطية والشفافية والمساءلة والتمثيل الحقيقي للشركاء وأصحاب المصالح في عمليات صناعة القرار بالاتحادات والمؤسسات الرياضية المختلفة.

أما الجانب الثاني هو النزاهة المالية وذلك وفقا لتوصيات منتدى النزاهة المالية في الرياضة (فيتس)، بما في ذلك الالتزام بالرقابة الشاملة والتوافق مع المعايير، أما الجانب الثالث فهو النزاهة الرياضية، وهو الجانب الذي يشمل مكافحة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية من خلال تطبيق قواعد ومبادئ الدليل الصادر عن البرنامج المشترك بين جامعة باريس الاولى السوربون والمركز الدولي للأمن الرياضي.

من جانبه قال سعادة ميجيل كاردينال كارو وزير الرياضة الإسباني إن الحكومة الإسبانية رحبت باستضافة هذا الاجتماع هنا في مدريد قناعة منا في وزارة الرياضة بأن المنظمة الوليدة ستصبح معلما بارزا في مسيرة العمل من أجل إرساء أسس للنزاهة في الرياضة العالمية.

وتابع: "نحن نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية الرابعة لوفاة ميغيل دي سرفانتس، الكاتب العالمي الإسباني الشهير، اليوم فإننا نجتمع حول تحد حقيقي لتنفيذ المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة والنزاهة المالية والشفافية في مجال الرياضة، ولذلك فمن واجبنا ألا ندخر وسعا لتسليط الضوء اليوم على الفساد والرشوة أو التلاعب بنتائج المباريات ضمن غيرها من الجرائم المنظمة في الرياضة.. وعلينا أن نمنح الأجيال القادمة الأمل."

بينما قال لارس كريستر اولسون، رئيس رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة لكرة القدم ورئيس رابطة الدوري السويدي للمحترفين إن مجتمع الرياضة يواجه أزمة جماعية وحقيقية تتعلق بالنزاهة، ومن الإنصاف القول إن الرياضة لا يمكن أن تحقق أعلى منفعة للمجتمع ما لم تتبنَّ نهجا جديدا وراسخا وينطلق من مبادئ النزاهة والشفافية، ولاشك أن سيجا تشكل فرصة جيدة لتحقيق كل هذه المبادئ واستعادة كرة القدم والرياضة بصفة عامة لتصبح ملكا للجماهير.

وكان محمد بن حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي قد استهل في 2012 المشوار رافعا شعار بناء تحالف دولي لحماية مستقبل الرياضة وتمكن القطري من حشد الجهود الدولية بعد عمل كبير تخلله الكثير من المحطات الهامة حتى تكللت الجهود وتجسد هذا التحالف في منظمة دولية مستقلة ومحايدة سيتم تمويلها من قبل الأعضاء المؤسسين لتصبح الأولى من نوعها المخولة بوضع معايير دولية للنزاهة في الرياضة تكون هذه المعايير ملزمة لجميع الاتحادات والمؤسسات الرياضية في شتى أنحاء العالم.

وأكد ابن حنزاب عن المناسبة، أن جمع كل هذه الأطراف والجهات والمنظمات والمؤسسات متنوعة الأهداف والغايات ومتشعبة المصالح، نحو هدف واحد في إطار مستقل ومحايد يعد في حد ذاته نجاح كبير للجهود التي بذلت في السنوات الماضية ولذلك فهي لحظة تاريخية أن يشهد العالم ميلاد منظمة دولية بأفكار ومبادرات قادمة من دولة عربية شرق أوسطية، وأنا شخصيا فخور بما تحقق وفخور بنجاح فريق المركز الدولي للأمن الرياضي في حشد الدعم من قبل الحكومات والمؤسسات والشخصيات التي وقعت على مسودة تأسيس منظمة (سيجا) وهي على قناعة تامة بأن هذه المبادرة هي الطريق الأمثل لحماية مستقبل ونزاهة الرياضة في كل دول العالم تزامنا مع تفشي الفساد في كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وفي متحف ديل برادو التاريخي في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، وبعد 3 ساعات من جلسة مناقشات محتدمة ترأسها خلف أبواب مغلقة المركز الدولي للأمن الرياضي، جاءت اللحظة التاريخية في مسيرة الرياضة العالمية بالتوقيع الرسمي على مسودة إنشاء المنظمة الدولية التي من المؤمل أن تصوب مسيرة الرياضة العالمية التي يشوبها الفساد والجريمة المنظمة. كما دعا المجتمعون إلى الاستمرار في حشد التأييد الدولي وتسليط الضوء وتشجيع المزيد من الشركاء التجاريين وغيرهم للانضمام إلى سيجا.

وسبق اجتماع مدريد، اجتماع آخر مماثل انعقد في شهر فبراير الماضي بمعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، ومقره العاصمة البريطانية لندن، حيث قررت الأطراف المشاركة آنذاك استكمال المناقشات والمشاورات في اجتماع آخر، انعقد الأسبوع الماضي بمدريد في ضيافة الحكومة الإسبانية وتمخض عن هذا الاجتماع الاتفاق النهائي لتأسيس (سيجا).

فيما كشف رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن الخطوة القادمة هي الانتهاء من تقارير لجان العمل التي تشكلت عقب توقيع الأعضاء على التأسيس والانتهاء من النظام الأساسي للمنظمة، تمهيدا للتدشين الرسمي لافتا إلى أن دخول المؤسسات العالمية الراعية من ضمن الأعضاء المؤسسين لمنظمة (سيجا) تعد خطوة غاية في الأهمية لتحقيق الاستقلالية المالية وبالتالي استقلالية الإدارة واتخاذ القرار وهي جوانب مطلوبة مسبقا لضمان نجاح مستدام لهذه المنظمة الدولية.

واعتبر جويل لانج المدير التنفيذي لتقييم المخاطر بمؤشر بورصة داو جونز بأن تأسيس المجتمع الرياضي منظمة سيجا يعد خطوة كبيرة الى الأمام، حيث ستسهم المنظمة الجديدة في وضع معايير عالمية للنزاهة المالية والنزاهة الرياضية. فكما رأينا في القطاعات المالية والشركات، يتضح أن وضع المعايير المتفق عليها هي الخطوة الأولى لتعزيز الحوكمة وإرساء ثقافة الامتثال."

ورغم أن المنظمة الدولية الوليدة (سيجا) تأسست في أبريل 2016 في ظروف مشابهة لظروف الوادا (التي تأسست في نوفمبر 1999)، ورغم أن هناك قواسم مشتركة أبرزها أن كليهما منظمة مجتمع مدني لا تهدف للربح، إلا أن الفارق المهم هو أن (سيجا) ستكون منظمة مستقلة ماليا بشكل كامل على عكس الوادا التي تهيمن عليها وتمول 60% منها اللجنة الأولمبية الدولية.